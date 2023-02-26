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https://sputnikarabic.ae/20230226/بدء-اجتماع-العقبة-بين-مسؤولين-إسرائيليين-وفلسطينيين-والأردن-يطالب-بالتهدئة-1074021332.html
بدء "اجتماع العقبة" بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين والأردن يطالب بالتهدئة
بدء "اجتماع العقبة" بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين والأردن يطالب بالتهدئة
انطلق اجتماع يضم مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في مدينة العقبة الأردنية، اليوم الأحد، من المفترض أن يناقش سبل التهدئة في الأراضي الفلسطينية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T12:57+0000
2023-02-26T12:57+0000
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وذكرت وكالة "عمون"، أن الاجتماع يرمي إلى اتفاق على وقف جميع الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة.وأشارت إلى أن الاجتماع بدأ بكلمة من الأردن ألقاها وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد فيها ضرورة التوصل لاتفاق لوقف الإجراءات الأحادية تمهيدا لفترة تهدئة يتم خلالها بناء الثقة وصولا إلى انخراط سياسي أشمل.ووفقا للوكالة، تحدثت الوفود الأخرى أيضا في القمة، لافتة إلى أن الاجتماع مستمر حتى اللحظة.يشار إلى أن الاجتماع يعقد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.يأتي الاجتماع "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/ مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".وتتواصل منذ أسابيع محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2023، هما الأكثر دموية منذ عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230225/تقرير-رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-سيشارك-في-القمة-الأمنية-بالعقبة-1074004407.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار

بدء "اجتماع العقبة" بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين والأردن يطالب بالتهدئة

12:57 GMT 26.02.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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انطلق اجتماع يضم مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في مدينة العقبة الأردنية، اليوم الأحد، من المفترض أن يناقش سبل التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وكالة "عمون"، أن الاجتماع يرمي إلى اتفاق على وقف جميع الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة.

وأشارت إلى أن الاجتماع بدأ بكلمة من الأردن ألقاها وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد فيها ضرورة التوصل لاتفاق لوقف الإجراءات الأحادية تمهيدا لفترة تهدئة يتم خلالها بناء الثقة وصولا إلى انخراط سياسي أشمل.

ووفقا للوكالة، تحدثت الوفود الأخرى أيضا في القمة، لافتة إلى أن الاجتماع مستمر حتى اللحظة.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
تقرير: رئيس "الشاباك" الإسرائيلي سيشارك في القمة الأمنية بالعقبة
أمس, 21:00 GMT
يشار إلى أن الاجتماع يعقد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
يأتي الاجتماع "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/ مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".
وتتواصل منذ أسابيع محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.
واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2023، هما الأكثر دموية منذ عام 2000.
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