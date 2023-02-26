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https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-هدف-الغرب-تقسيم-روسيا-إلى-دويلات-صغيرة-1074014162.html
بوتين: هدف الغرب تقسيم روسيا إلى دويلات صغيرة
بوتين: هدف الغرب تقسيم روسيا إلى دويلات صغيرة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة على قناة "روسيا 1" أن الدول الغربية تحاول تقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة لتسهيل إدارتها. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:43+0000
2023-02-26T08:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس: "لديهم هدف واحد - تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي منه - روسيا. وبعد ذلك، ربما، سيقبلوننا في ما يسمى بعائلة الشعوب المتحضرة، ولكن بشكل منفصل فقط، كل جزء بمفرده. لماذا؟ من أجل إعطاء التعليمات لهذه الأجزاء ووضعها تحت سيطرتهم".وأشار رئيس الدولة إلى أن مثل هذه الخطط وضعت على الورق، وحاولت روسيا، عدم الحديث عنها لأسباب تتعلق بالشراكة وبناء العلاقات".وشدد بوتين على أن الجانب الروسي مضطر الآن للرد، لأن هدف الغرب الوحيد هو القضاء على روسيا بشكلها الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-روسيا-لا-تعارض-مشاركة-دول-حلف-الناتو-في-مناقشة-معاهدة-ستارت-1074013028.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: هدف الغرب تقسيم روسيا إلى دويلات صغيرة

08:43 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:44 GMT 26.02.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة على قناة "روسيا 1" أن الدول الغربية تحاول تقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة لتسهيل إدارتها.
وقال الرئيس: "لديهم هدف واحد - تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي منه - روسيا. وبعد ذلك، ربما، سيقبلوننا في ما يسمى بعائلة الشعوب المتحضرة، ولكن بشكل منفصل فقط، كل جزء بمفرده. لماذا؟ من أجل إعطاء التعليمات لهذه الأجزاء ووضعها تحت سيطرتهم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
بوتين: روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف الناتو في مناقشة معاهدة "ستارت"
08:03 GMT
وأشار رئيس الدولة إلى أن مثل هذه الخطط وضعت على الورق، وحاولت روسيا، عدم الحديث عنها لأسباب تتعلق بالشراكة وبناء العلاقات".
وشدد بوتين على أن الجانب الروسي مضطر الآن للرد، لأن هدف الغرب الوحيد هو القضاء على روسيا بشكلها الحالي.
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