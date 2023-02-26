https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-اتحاد-الشطرنج-السوداني-الخرطوم-تستضيف-بطولة-العرب-بمشاركة-66-لاعبا-1074048288.html
رئيس اتحاد الشطرنج السوداني: الخرطوم تستضيف بطولة العرب بمشاركة 66 لاعبا
رئيس اتحاد الشطرنج السوداني: الخرطوم تستضيف بطولة العرب بمشاركة 66 لاعبا
أعلن رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج، أن العاصمة الخرطوم تستضيف بطولة العرب الفردية (رجال - نساء) الإقليمية للعبة، بمشاركة 66 لاعبا من 19 دولة بينهم 15 لاعب... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T21:48+0000
2023-02-26T21:48+0000
2023-02-26T21:48+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وقال رئيس الاتحاد السوداني الشطرنج، عمر دياب، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد السوداني للشطرنج قد أكمل جهوزيته لاستضافة بطولة العرب فردية رجال - نساء بين الفترة من 26 شباط/ فبراير إلى 6 أذار/ مارس بالعاصمة الخرطوم".وأشار دياب إلى أن "البطولة العربية للشطرنج تعتبر من الرياضات الذهنية الصحية جدا للأطفال الذين يدرسون في المراحل الأولية للتعليم المدرسي"، لافتا إلى أن "الاتحاد السوداني لديه خطط لاقتراحات جدية سوف يقدمها إلى المسؤولين في وزارات التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لإلزام المدارس والمؤسسات التعليمية لإعطاء دروس وتدريبات للعبة الشطرنج".وأوضح أن البطولة ستشهد حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الروسي أركادي دفوركوفيتش، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.وقال دياب إن أركادي سيصل في مطلع آذار/ مارس لمتابعة البطولة العربية الشطرنج، فضلا عن القيام بجولة مع بعض المسؤولين السودانيين إلى المؤسسات الرياضية والتعليمية لتشجيع وجذب الانتباه لأهمية ومتعة ممارسة لعبة الشطرنج.
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رئيس اتحاد الشطرنج السوداني: الخرطوم تستضيف بطولة العرب بمشاركة 66 لاعبا
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أعلن رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج، أن العاصمة الخرطوم تستضيف بطولة العرب الفردية (رجال - نساء) الإقليمية للعبة، بمشاركة 66 لاعبا من 19 دولة بينهم 15 لاعب سوداني.
الخرطوم- سبوتنيك
. وقال رئيس الاتحاد السوداني الشطرنج، عمر دياب، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد السوداني للشطرنج قد أكمل جهوزيته لاستضافة بطولة العرب فردية رجال - نساء بين الفترة من 26 شباط/ فبراير إلى 6 أذار/ مارس بالعاصمة الخرطوم".
وأشار دياب إلى أن "البطولة العربية للشطرنج تعتبر من الرياضات الذهنية الصحية جدا للأطفال الذين يدرسون في المراحل الأولية للتعليم المدرسي"، لافتا إلى أن "الاتحاد السوداني لديه خطط لاقتراحات جدية سوف يقدمها إلى المسؤولين في وزارات التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لإلزام المدارس والمؤسسات التعليمية لإعطاء دروس وتدريبات للعبة الشطرنج
".
وأوضح أن البطولة ستشهد حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الروسي أركادي دفوركوفيتش
، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.
وقال دياب إن أركادي سيصل في مطلع آذار/ مارس لمتابعة البطولة العربية الشطرنج، فضلا عن القيام بجولة مع بعض المسؤولين السودانيين إلى المؤسسات الرياضية والتعليمية لتشجيع وجذب الانتباه لأهمية ومتعة ممارسة لعبة الشطرنج.