https://sputnikarabic.ae/20230226/لحظة-هجوم-وحيد-قرن-على-سياح-وانقلاب-سيارتهم-بعد-نطحها-فيديو-1074017834.html
لحظة هجوم وحيد قرن على سياح وانقلاب سيارتهم بعد نطحها... فيديو
لحظة هجوم وحيد قرن على سياح وانقلاب سيارتهم بعد نطحها... فيديو
وثق مقطع فيديو لحظة مرعبة لهجوم وحيد قرن على سياح في حديقة "جالدابارا" بولاية البنغال الغربية في الهند. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:50+0000
2023-02-26T10:50+0000
2023-02-26T10:50+0000
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ويظهر في الفيديو المتداول، مجموعة سياحية تقوم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للحيوانات وهم يستقلون سيارة دفع رباعي مخصصة لرحلات السفاري.وفجأة ظهر وحيد القرن من بين الأشجار واندفع بقوة نحو السيارة، مما أصاب السائحين بحالة من الذعر.وفي محاولة للهروب، قام سائق السيارة بالرجوع خلفا ولكن وحيد القرن لحق بهم وقام بنطح السيارة التي انقلبت على جانبها.وحسب صحيفة "تلغراف"، أصيبت امرأة بكسر، بينما أصيب باقي الركاب بجروح طفيفة.ونقلت الصحيفة عن المرشد السياحي الذي كان يرافقهم، ميثون بيسواس، قوله: "نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
منوعات, نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
لحظة هجوم وحيد قرن على سياح وانقلاب سيارتهم بعد نطحها... فيديو
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وثق مقطع فيديو لحظة مرعبة لهجوم وحيد قرن على سياح في حديقة "جالدابارا" بولاية البنغال الغربية في الهند.
ويظهر في الفيديو المتداول، مجموعة سياحية تقوم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للحيوانات وهم يستقلون سيارة دفع رباعي مخصصة لرحلات السفاري
.
وفجأة ظهر وحيد القرن
من بين الأشجار واندفع بقوة نحو السيارة، مما أصاب السائحين بحالة من الذعر.
وفي محاولة للهروب، قام سائق السيارة بالرجوع خلفا ولكن وحيد القرن لحق بهم وقام بنطح السيارة التي انقلبت على جانبها.
وحسب صحيفة
"تلغراف"، أصيبت امرأة بكسر، بينما أصيب باقي الركاب بجروح طفيفة.
ونقلت الصحيفة عن المرشد السياحي الذي كان يرافقهم، ميثون بيسواس، قوله: "نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة".