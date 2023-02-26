https://sputnikarabic.ae/20230226/ماسك-ما-حدث-في-أوكرانيا-عام-2014-كان-انقلابا-1074011010.html
ماسك: ما حدث في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابا
ماسك: ما حدث في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابا
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، أن ما حدث في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابًا فعليا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:00+0000
2023-02-26T07:00+0000
2023-02-26T07:00+0000
إيلون ماسك
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال ماسك، وفق ما كتبه عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر، إن أوكرانيا شهدت "بالفعل" انقلابًا عام 2014 بعد تغيير الحكومة في كييف.وكانت أوكرانيا قد شهدت في عام 2014، اندلاع احتجاجات بسبب قرار السلطات بوقف السياسة الهادفة إلى الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انقلاب وإطاحة الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، الذي أجبر على الفرار من البلاد إلى روسيا.وخلال تلك الاحتجاجات حدثت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين ، قُتل فيها أكثر من مائة شخص.وفي أبريل/ نيسان 2014 ، شنت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، واللتين رفضتا الاعتراف بالحكومة المركزية الجديدة التي وصلت إلى السلطة بعد ما اعتبروه انقلابًا.طالع أيضا: روسيا تفرض عقوبات على مؤيدي الانقلاب في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20180905/روسيا-أوكرانيا-أوروبا-لافروف-انقلاب-1035088143.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
إيلون ماسك, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
ماسك: ما حدث في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابا
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صرح الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، أن ما حدث في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابًا فعليا.
وقال ماسك، وفق ما كتبه عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر، إن أوكرانيا شهدت "بالفعل" انقلابًا عام 2014 بعد تغيير الحكومة في كييف.
وكتب ماسك في تغريدته: "يمكن القول إن تلك الانتخابات كانت مراوغة، لكن لا شك في أنه كان هناك بالفعل انقلاب".
وكانت أوكرانيا قد شهدت في عام 2014، اندلاع احتجاجات
بسبب قرار السلطات بوقف السياسة الهادفة إلى الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انقلاب وإطاحة الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، الذي أجبر على الفرار من البلاد إلى روسيا.
وخلال تلك الاحتجاجات حدثت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين
، قُتل فيها أكثر من مائة شخص.
وفي أبريل/ نيسان 2014 ، شنت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، واللتين رفضتا الاعتراف بالحكومة المركزية الجديدة التي وصلت إلى السلطة بعد ما اعتبروه انقلابًا.