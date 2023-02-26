https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-40-مهاجرا-في-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-إيطاليا-1074015126.html

مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا

مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا

لقي 40 شخصا على الأقل، مصرعهم، بعد غرق سفينة كانت تقل مهاجرين، قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T09:18+0000

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إيطاليا

غرق مركب

العالم

مهاجر غير شرعي

الأخبار

انتشال

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأحد، أن 40 مهاجرا على الأقل، لقوا حتفهم، بعد غرق سفينتهم فجر اليوم على بعد حوالي 20 كم من مدينة كروتوني.وصرحت سلطات قوات الدرك الإيطالية للوكالة، أن عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع هيئة الموانئ الإيطالية مستمرة.وبحسب الوكالة، فقد تم انتشال 27 جثة حتى الآن، وإنقاذ ما يقرب من 20 آخرين، لكنها أشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

https://sputnikarabic.ae/20211224/وفاة-7-على-الأقل-إثر-غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-جزيرة-يونانية-1054516915.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيطاليا, غرق مركب, العالم, مهاجر غير شرعي, الأخبار, انتشال