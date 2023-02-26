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https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-40-مهاجرا-في-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-إيطاليا-1074015126.html
مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا
مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا
لقي 40 شخصا على الأقل، مصرعهم، بعد غرق سفينة كانت تقل مهاجرين، قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T09:18+0000
2023-02-26T09:20+0000
إيطاليا
غرق مركب
العالم
مهاجر غير شرعي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأحد، أن 40 مهاجرا على الأقل، لقوا حتفهم، بعد غرق سفينتهم فجر اليوم على بعد حوالي 20 كم من مدينة كروتوني.وصرحت سلطات قوات الدرك الإيطالية للوكالة، أن عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع هيئة الموانئ الإيطالية مستمرة.وبحسب الوكالة، فقد تم انتشال 27 جثة حتى الآن، وإنقاذ ما يقرب من 20 آخرين، لكنها أشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20211224/وفاة-7-على-الأقل-إثر-غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-جزيرة-يونانية-1054516915.html
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إيطاليا, غرق مركب, العالم, مهاجر غير شرعي, الأخبار, انتشال
إيطاليا, غرق مركب, العالم, مهاجر غير شرعي, الأخبار, انتشال

مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا

09:18 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 26.02.2023)
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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لقي 40 شخصا على الأقل، مصرعهم، بعد غرق سفينة كانت تقل مهاجرين، قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأحد، أن 40 مهاجرا على الأقل، لقوا حتفهم، بعد غرق سفينتهم فجر اليوم على بعد حوالي 20 كم من مدينة كروتوني.
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24 ديسمبر 2021, 10:53 GMT
وصرحت سلطات قوات الدرك الإيطالية للوكالة، أن عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع هيئة الموانئ الإيطالية مستمرة.
وبحسب الوكالة، فقد تم انتشال 27 جثة حتى الآن، وإنقاذ ما يقرب من 20 آخرين، لكنها أشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
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