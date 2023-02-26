https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-رسائل-أمريكية-لبلاده-عن-طريق-العراق-1074047355.html

وزير الخارجية الإيراني يكشف وصول رسائل أمريكية لبلاده عن طريق العراق

وزير الخارجية الإيراني يكشف وصول رسائل أمريكية لبلاده عن طريق العراق

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن نظيره العراقي فؤاد حسین، حمل رسالة من الولايات المتحدة بأنها على استعداد لاستكمال الاتفاق النووي والوصول... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T20:56+0000

2023-02-26T20:56+0000

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وأكد عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة "العالم" الإيرانية، أن بلاده ترحب دائما بالمسار الدبلوماسي والحوار، وقال: "نحن علی استعداد من خلال إطار المحادثات التي أجريت في فینا والرسائل المتبادلة بیننا وبین الجانب الأمریکي من خلال الوسطاء وبأسلوب شفوي".ولفت إلى أن الرسائل التي وصلتهم أكدت علی "مراعاة مصالح کل طرف في المحادثات وبالطبع الخطوط الحمراء لإيران فیما یخص نتیجة الاتفاقیة وعودة کل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتزاماتها من خلال إتفاقية خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي السلمي لایران".وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "لو تعامل الجانب الأمريكي بصورة واقعية في إطار الرسالة التي بعثها عبر بغداد وعدم تكرار التصريحات الإعلامية المنافقة"، وتابع: "لن تکون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاق النووي".وأضاف: "نحن کنا ولانزال نرحب بالمسار الدبلوماسي والحوار ولم نبتعد عن المحادثات".

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