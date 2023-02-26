https://sputnikarabic.ae/20230226/وصول-عدد-من-الوفود-ورؤساء-البرلمانات-العربية-إلى-دمشق-صورة-1074013800.html
وصول عدد من الوفود ورؤساء البرلمانات العربية إلى دمشق... صورة
وصول عدد من الوفود ورؤساء البرلمانات العربية إلى دمشق... صورة
بدأ عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالوصول إلى مطار دمشق الدولي للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:31+0000
2023-02-26T08:31+0000
2023-02-26T08:37+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس البرلمان المصري الدكتور حنفي جبالي، من مطار دمشق وأضاف " نحن أخوة ونقف إلى جوار سوريا في هذه الظروف الصعبة".بدوره، قال رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ في تصريح للصحفيين "هذه الزيارة للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك ونشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق".وانطلقت أمس، أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة سوريا، وحضور رؤساء البرلمانات العربية.يُذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 شباط/فبراير الجاري، حيث أسفر الزلزال عن مقتل وتشريد الآلاف في كلا البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/العراق-يدعو-الدول-العربية-لتبني-قرار-نهائي-بعودة-سوريا-إلى-محيطها-العربي-1073983691.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال, الأخبار, مصر, جامعة الدول العربية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال, الأخبار, مصر, جامعة الدول العربية
وصول عدد من الوفود ورؤساء البرلمانات العربية إلى دمشق... صورة
08:31 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:37 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
بدأ عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالوصول إلى مطار دمشق الدولي للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس البرلمان المصري
الدكتور حنفي جبالي، من مطار دمشق
"نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعم سوريا والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال".
وأضاف " نحن أخوة ونقف إلى جوار سوريا في هذه الظروف الصعبة".
وتابع "سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سورية قيادة وحكومة وشعبا".
بدوره، قال رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ في تصريح للصحفيين "هذه الزيارة للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك ونشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق".
وانطلقت أمس، أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة سوريا
، وحضور رؤساء البرلمانات العربية.
يُذكر أن زلزالا
مدمرا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 شباط/فبراير الجاري، حيث أسفر الزلزال عن مقتل وتشريد الآلاف في كلا البلدين.