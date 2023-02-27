https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-ووزير-الخارجية-المصري-يستعرضان-علاقات-التعاون-1074069531.html

أمير قطر ورئيس الوزراء المصري يستعرضان علاقات التعاون

أمير قطر ورئيس الوزراء المصري يستعرضان علاقات التعاون

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه في الديوان الأميري، صباح اليوم الاثنين، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية والوفد... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن اللقاء شهد "استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية استقبال وفد أمني رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال فبراير/ شباط الجاري.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الزيارة تمت خلال الفترة من 5 - 8 فبراير/ شباط الجاري، وبحثت سبل تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين.وجاء في البيان أن برنامج زيارة الوفد الأمني القطري تضمن زيارات ميدانية لأكاديمية الشرطة ومقري الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.وأشارت الداخلية المصرية إلى أن الوفد القطري زار أيضا مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في قطاع الحماية المجتمعية (قطاع السجون سابقا)، واطلع على تجهيزات وإمكانيات السجن "جعلته في مرتبة الريادة وفقا للمقايس العالمية المعتمدة فى مجال التنفيذ العقابي".وأشار البيان إلى أن الوفد الأمني التقى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى النزلاء وسُبل تأهيلهم فيي النواحي التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية".

https://sputnikarabic.ae/20230206/بعد-سنوات-الخلاف-ما-التوافقات-الجديدة-بين-مصر-وقطر-1073188688.html

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