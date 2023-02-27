https://sputnikarabic.ae/20230227/الأمم-المتحدة-ثلث-الشعب-السوداني-يحتاج-لمساعدات-إنسانية-في-2023-1074096415.html
الأمم المتحدة: ثلث الشعب السوداني يحتاج لمساعدات إنسانية في 2023
الأمم المتحدة: ثلث الشعب السوداني يحتاج لمساعدات إنسانية في 2023
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلث سكان السودان سيحتاجون لمساعدات إنسانية في عام 2023، في ظل تنامي النزوح والجوع. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:55+0000
2023-02-27T12:55+0000
2023-02-27T12:55+0000
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جاء هذا في تقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الأحد، بحسب "فرانس برس".وقال التقرير إن "عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد يتزايد للعالم الثالث على التوالي".وأضاف التقرير أن نحو أربعة ملايين طفل تحت سن الخامسة بالإضافة إلى السيدات الحوامل والمرضعات ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر وفي حاجة إلى "خدمات تغذية منقذة للحياة في عام 2023".وذكر التقرير أن "نحو 15.8 مليون شخص... ثلث السكان تقريبا سيحتاجون لمساعدات في عام 2023. هذه زيادة بـ 1.5 مليون شخص في عام 2022 وهي الأعلى منذ 2011".وكان السودان بالفعل واحدًا من أفقر دول العالم عندما انقطعت المساعدات الدولية التي تعتمد عليها في أواخر 2021، ردا على الأحداث السياسية التي شهدها البلد العربي.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الأمم-المتحدة-العملية-السياسية-في-السودان-تعود-بالخير-على-البلاد-1072102877.html
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أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إغاثة, العالم العربي, نزوح جماعي
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إغاثة, العالم العربي, نزوح جماعي
الأمم المتحدة: ثلث الشعب السوداني يحتاج لمساعدات إنسانية في 2023
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أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلث سكان السودان سيحتاجون لمساعدات إنسانية في عام 2023، في ظل تنامي النزوح والجوع.
جاء هذا في تقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة
لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الأحد، بحسب "فرانس برس".
وقال التقرير إن "عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد يتزايد للعالم الثالث على التوالي".
وأضاف التقرير أن نحو أربعة ملايين طفل تحت سن الخامسة بالإضافة إلى السيدات الحوامل والمرضعات ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر
وفي حاجة إلى "خدمات تغذية منقذة للحياة في عام 2023".
وذكر التقرير أن "نحو 15.8 مليون شخص... ثلث السكان تقريبا سيحتاجون لمساعدات في عام 2023. هذه زيادة بـ 1.5 مليون شخص في عام 2022 وهي الأعلى منذ 2011".
وكان السودان بالفعل واحدًا من أفقر دول العالم عندما انقطعت المساعدات الدولية التي تعتمد عليها في أواخر 2021، ردا على الأحداث السياسية التي شهدها البلد العربي.