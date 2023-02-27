https://sputnikarabic.ae/20230227/العلماء-يحددون-مصدر-نبضات-قلب-الشمس-الغامضة-صور-وفيديو-1074103009.html

العلماء يحددون مصدر "نبضات قلب" الشمس الغامضة... صور وفيديو

العلماء يحددون مصدر "نبضات قلب" الشمس الغامضة... صور وفيديو

حدد الباحثون أخيرا الأصل المحتمل للإشارات الغامضة التي تشبه "نبضات القلب" التي تصدر عن الشمس أثناء التوهجات الشمسية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T15:28+0000

2023-02-27T15:28+0000

2023-02-27T15:28+0000

مجتمع

علوم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104387/28/1043872894_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_59e836843a901d84f489fd86500423bf.jpg

أظهرت دراسة جديدة، التي كشفت عن أصل هذه "النبضات"، أن النتائج يمكن أن تساعد العلماء في معرفة المزيد حول كيفية حدوث العواصف الشمسية المدمرة.وأشار العلماء إلى أنه أثناء حدوث التوهجات الشمسية أو العواصف الشمسية، تحدث انفجارات راديوية شمسية، وهي عبارة عن تدفقات من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تتكون أساسًا من موجات الراديو، بالإضافة إلى الموجات الدقيقة والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية، التي تنطلق في الفضاء جنبًا إلى جنب مع نفاثات من البلازما فائقة الحرارة، والمعروفة باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs).وتحتوي الانفجارات الراديوية الشمسية وبعض الانفجارات الراديوية النجمية القادمة من نجوم بعيدة، أحيانًا، على أنماط متكررة بانتظام تُعرف باسم "النبضات شبه الدورية" (QPPs).وتتضمن هذه الأنماط فواصل قصيرة في تيار الإشعاع، التي تخلق منحنيات عند عرضها على رسم بياني، على غرار مخطط كهربية القلب (مخططات قياس دقات القلب) (ECG أو EKG)، وهو تسجيل للإشارات الكهربائية من القلب.في الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Communications"، حلل يو وزملاؤه إشارة "نبضات القلب" الموجودة داخل توهج متوسط ​​من الفئة C اندلع بشكل غير مؤذ من الشمس في 13 يوليو/تموز 2017، حيث تشمل فئات التوهج الشمسي A ،B وC وM وX، وتكون كل فئة أقوى بعشر مرات على الأقل من الفئة السابقة.وبعد تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة مصفوفة "أوينز فالي" الشمسية الموسعة (EOVSA) التابعة لمعهد "NJIT" في كاليفورنيا ومرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة "ناسا"، اكتشف الفريق إشارة ثانوية لنبضات القلب.وقال يو، إن الإشارة الثانية "غير المتوقعة"، والتي يبدو أنها مرتبطة بالإشارة الأصلية، سمحت للباحثين بتحديد ما كان يحدث أثناء التوهجات الشمسية لإطلاق زوج من الإشارات.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، تخلق البلازما سريعة الحركة تيارا من الجسيمات المشحونة، يمتد عموديا إلى أسفل مركز حلقة البلازما على شكل طبقة رقيقة من الموجات كالورقة. ويُعتقد أن اصطدام هذه الموجات "الأوراق" هو مصدر "النبضات". لكن، حتى الآن، لم يُعرف سبب هذه الاضطرابات والاصطدامات.باستخدام البيانات التي جمعتها "EOVSA"، وجد الفريق أنه على الرغم من تواتر "ضربات القلب" المختلفة، فمن المحتمل أن يكون لهما نفس المحفز، وهو الهياكل الشبيهة بالفقاعات المعروفة باسم "الجزر المغناطيسية"، والتي تتشكل في الموجة الحالية.

https://sputnikarabic.ae/20230227/الكشف-عن-قلب-بشري-روبوتي-يتمدد-ويتقلص-كالحقيقي-صور-وفيديو---1074098707.html

https://sputnikarabic.ae/20230223/تلسكوب-يكشف-مجرات-قديمة-لا-ينبغي-أن-تكون-موجودة-صور-1073939223.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات