https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-الرئيس-الروسي-منفتح-أمام-أي-اتصالات-يمكن-أن-تساعد-في-تحقيق-أهداف-روسيا-1074116403.html

الكرملين: الرئيس الروسي منفتح أمام أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا

الكرملين: الرئيس الروسي منفتح أمام أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T23:40+0000

2023-02-27T23:40+0000

2023-02-27T23:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الكرملين

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا، "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".في سياق متصل، أكد بيسكوف، أن خطة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والتي طرحتها بكين خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى روسيا الأسبوع الماضي، تتماشى مع نهج موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-بوتين-لم-يدل-بعد-بأي-تصريحات-تتعلق-بترشحه-للانتخابات-الرئاسية-لعام-2024-1074115148.html

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الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)