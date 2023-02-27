https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-الرئيس-الروسي-منفتح-أمام-أي-اتصالات-يمكن-أن-تساعد-في-تحقيق-أهداف-روسيا-1074116403.html
الكرملين: الرئيس الروسي منفتح أمام أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا
الكرملين: الرئيس الروسي منفتح أمام أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T23:40+0000
2023-02-27T23:40+0000
2023-02-27T23:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا، "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".في سياق متصل، أكد بيسكوف، أن خطة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والتي طرحتها بكين خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى روسيا الأسبوع الماضي، تتماشى مع نهج موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-بوتين-لم-يدل-بعد-بأي-تصريحات-تتعلق-بترشحه-للانتخابات-الرئاسية-لعام-2024-1074115148.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
الكرملين: الرئيس الروسي منفتح أمام أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا
تابعنا عبر
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب
بشأن النزاع في أوكرانيا، "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".
وتابع "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا
، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".
في سياق متصل، أكد بيسكوف، أن خطة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والتي طرحتها بكين خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى روسيا الأسبوع الماضي، تتماشى مع نهج موسكو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.