https://sputnikarabic.ae/20230227/بوشيلين-تغيرات-كبيرة-على-محور-أرتيوموفسك-تخلق-ظروفا-مؤاتية-لإحكام-الطوق-على-الخصم-1074069722.html
بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم
بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، يشهد تغيرات كبيرة جدا وهناك ظروف مؤاتية... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:27+0000
2023-02-27T11:27+0000
2023-02-27T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا تغيرات مهمة للغاية، في إطار عملية التحرير أراضي الجمهورية وهذا في محور أرتيوموفسك، الذي يقع الآن في مركز الاهتمام". وأشار بوشيلين إلى أن وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة نجحت في تحرير بلدتي ياغودنوي وبيرخوفكا، مما سهل السيطرة على بلدة خروموفو وقرية بوغدانوفكا.وهذا، بالطبع بدوره، بحسب رئيس جمهورية دونيتسك، يخلق "ظروفا مؤاتية لتطويق الخصم، وتضييق حلقة الحصار عليه".وتقع مدينة أرتيوموفسك ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ما تزال تحت سيطرة قوات كييف.وتعتبر أرتيوموفسك مركزا مهما، تتقاطع فيه خطوط المواصلات، التي يستخدمها الجانب الأوكراني، لتزويد قواته في إقليم دونباس بالسلاح والعتاد.
https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-دونيتسك-مقاتلو-مجموعة-فاغنر-يتواجدون-الآن-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1074049574.html
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روسيا
بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، يشهد تغيرات كبيرة جدا وهناك ظروف مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم، وتضييق الخناق عليه.
وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا تغيرات مهمة للغاية، في إطار عملية التحرير أراضي الجمهورية وهذا في محور أرتيوموفسك، الذي يقع الآن في مركز الاهتمام".
وأشار بوشيلين إلى أن وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة نجحت في تحرير بلدتي ياغودنوي وبيرخوفكا، مما سهل السيطرة على بلدة خروموفو وقرية بوغدانوفكا.
وهذا، بالطبع بدوره، بحسب رئيس جمهورية دونيتسك، يخلق "ظروفا مؤاتية لتطويق الخصم، وتضييق حلقة الحصار عليه".
وتقع مدينة أرتيوموفسك ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ما تزال تحت سيطرة قوات كييف.
وتعتبر أرتيوموفسك مركزا مهما، تتقاطع فيه خطوط المواصلات، التي يستخدمها الجانب الأوكراني، لتزويد قواته في إقليم دونباس بالسلاح والعتاد.