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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بوشيلين-تغيرات-كبيرة-على-محور-أرتيوموفسك-تخلق-ظروفا-مؤاتية-لإحكام-الطوق-على-الخصم-1074069722.html
بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم
بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، يشهد تغيرات كبيرة جدا وهناك ظروف مؤاتية... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:27+0000
2023-02-27T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا تغيرات مهمة للغاية، في إطار عملية التحرير أراضي الجمهورية وهذا في محور أرتيوموفسك، الذي يقع الآن في مركز الاهتمام". وأشار بوشيلين إلى أن وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة نجحت في تحرير بلدتي ياغودنوي وبيرخوفكا، مما سهل السيطرة على بلدة خروموفو وقرية بوغدانوفكا.وهذا، بالطبع بدوره، بحسب رئيس جمهورية دونيتسك، يخلق "ظروفا مؤاتية لتطويق الخصم، وتضييق حلقة الحصار عليه".وتقع مدينة أرتيوموفسك ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ما تزال تحت سيطرة قوات كييف.وتعتبر أرتيوموفسك مركزا مهما، تتقاطع فيه خطوط المواصلات، التي يستخدمها الجانب الأوكراني، لتزويد قواته في إقليم دونباس بالسلاح والعتاد.
https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-دونيتسك-مقاتلو-مجموعة-فاغنر-يتواجدون-الآن-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1074049574.html
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بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم

11:27 GMT 27.02.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، يشهد تغيرات كبيرة جدا وهناك ظروف مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم، وتضييق الخناق عليه.
وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا تغيرات مهمة للغاية، في إطار عملية التحرير أراضي الجمهورية وهذا في محور أرتيوموفسك، الذي يقع الآن في مركز الاهتمام".
وأشار بوشيلين إلى أن وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة نجحت في تحرير بلدتي ياغودنوي وبيرخوفكا، مما سهل السيطرة على بلدة خروموفو وقرية بوغدانوفكا.
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" موجودون الآن وسط مدينة أرتيوموفسك
02:27 GMT
وهذا، بالطبع بدوره، بحسب رئيس جمهورية دونيتسك، يخلق "ظروفا مؤاتية لتطويق الخصم، وتضييق حلقة الحصار عليه".

وتقع مدينة أرتيوموفسك ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ما تزال تحت سيطرة قوات كييف.
وتعتبر أرتيوموفسك مركزا مهما، تتقاطع فيه خطوط المواصلات، التي يستخدمها الجانب الأوكراني، لتزويد قواته في إقليم دونباس بالسلاح والعتاد.
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