https://sputnikarabic.ae/20230227/تبون-يمنح-رئيس-أساقفة-الجزائر-جون-بول-فيسكو-الجنسية-الجزائرية-1074097684.html
تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائرية
تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائرية
منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:25+0000
2023-02-27T13:25+0000
2023-02-27T13:25+0000
أخبار العالم العربي
الجزائر
مجلس الأساقفة
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وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الشخص الآتي اسمه: فيسكو جون بول، المولود في 10 مارس (آذار) سنة 1962 بليون (فرنسا)، ابن مارين فيسكو ومونيك دونيز أدريان شايان، المقيم بوهران".وقد تم تعيين جون بول فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021، وقد شغل سابقا منصب أسقف مدينة وهران (غرب الجزائر)، ويملك شهادة في قانون الأعمال وشهادة الدراسات العليا في التجارة (باريس). وقد مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, الجزائر, مجلس الأساقفة
أخبار العالم العربي, الجزائر, مجلس الأساقفة
تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائرية
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منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الشخص الآتي اسمه: فيسكو جون بول، المولود في 10 مارس (آذار) سنة 1962 بليون (فرنسا)، ابن مارين فيسكو ومونيك دونيز أدريان شايان، المقيم بوهران".
وقد تم تعيين جون بول فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021، وقد شغل سابقا منصب أسقف مدينة وهران (غرب الجزائر)، ويملك شهادة في قانون الأعمال وشهادة الدراسات العليا في التجارة (باريس). وقد مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.