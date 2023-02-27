عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/تبون-يمنح-رئيس-أساقفة-الجزائر-جون-بول-فيسكو-الجنسية-الجزائرية-1074097684.html
تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائرية
تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائرية
منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:25+0000
2023-02-27T13:25+0000
أخبار العالم العربي
الجزائر
مجلس الأساقفة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_0:105:3201:1905_1920x0_80_0_0_ee96d4ab8cc1c170ff1a1b8ac3ac5553.jpg
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الشخص الآتي اسمه: فيسكو جون بول، المولود في 10 مارس (آذار) سنة 1962 بليون (فرنسا)، ابن مارين فيسكو ومونيك دونيز أدريان شايان، المقيم بوهران".وقد تم تعيين جون بول فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021، وقد شغل سابقا منصب أسقف مدينة وهران (غرب الجزائر)، ويملك شهادة في قانون الأعمال وشهادة الدراسات العليا في التجارة (باريس). وقد مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_1afdabdc8cb19e4e98e4674fca91f8ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, الجزائر, مجلس الأساقفة
أخبار العالم العربي, الجزائر, مجلس الأساقفة

تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائرية

13:25 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegram
منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الشخص الآتي اسمه: فيسكو جون بول، المولود في 10 مارس (آذار) سنة 1962 بليون (فرنسا)، ابن مارين فيسكو ومونيك دونيز أدريان شايان، المقيم بوهران".
وقد تم تعيين جون بول فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021، وقد شغل سابقا منصب أسقف مدينة وهران (غرب الجزائر)، ويملك شهادة في قانون الأعمال وشهادة الدراسات العليا في التجارة (باريس). وقد مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала