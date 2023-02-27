عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/تعيين-عارضة-أزياء-شهيرة-سفيرة-فيفا-للمشجعين-1074099131.html
تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين
تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:54+0000
2023-02-27T13:54+0000
العالم
منوعات
عارضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103324/81/1033248151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7bf55b991be1c7f7e9af8ed1b3d991c.jpg
وأوضح الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للجماهير، جائزة "ذا بيست" لأفضل مشجعين خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103324/81/1033248151_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8de940e444523b19705b597aba7ce885.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات, عارضة
العالم, منوعات, عارضة

تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين

13:54 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Ekatrina Chenokova /  / الانتقال إلى بنك الصورمهرجان الفيفا
مهرجان الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Ekatrina Chenokova /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين.
وأوضح الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.
وقالت أدريانا: "نظرا لكوني نشأت في أسرة متواضعة، ولأنني في الأصل مشجعة لكرة القدم، فإنني ممتنة للغاية ويشرفني اختيار الفيفا لي كأول سفيرة للمشجعين، وأن أتقلد هذا الدور لمساعدة الجماهير على الاقتراب أكثر من اللعبة".
وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للجماهير، جائزة "ذا بيست" لأفضل مشجعين خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала