https://sputnikarabic.ae/20230227/تعيين-عارضة-أزياء-شهيرة-سفيرة-فيفا-للمشجعين-1074099131.html
تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين
تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:54+0000
2023-02-27T13:54+0000
2023-02-27T13:54+0000
العالم
منوعات
عارضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103324/81/1033248151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7bf55b991be1c7f7e9af8ed1b3d991c.jpg
وأوضح الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للجماهير، جائزة "ذا بيست" لأفضل مشجعين خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103324/81/1033248151_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8de940e444523b19705b597aba7ce885.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات, عارضة
تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين
تابعنا عبر
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين.
وأوضح الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.
وقالت أدريانا: "نظرا لكوني نشأت في أسرة متواضعة، ولأنني في الأصل مشجعة لكرة القدم، فإنني ممتنة للغاية ويشرفني اختيار الفيفا لي كأول سفيرة للمشجعين، وأن أتقلد هذا الدور لمساعدة الجماهير على الاقتراب أكثر من اللعبة".
وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للجماهير، جائزة "ذا بيست" لأفضل مشجعين خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس.