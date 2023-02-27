https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-الأركان-الجزائري-يستقبل-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-1074093916.html
رئيس الأركان الجزائري يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي
رئيس الأركان الجزائري يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة استقبل، اليوم الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:37+0000
2023-02-27T12:37+0000
2023-02-27T12:37+0000
العالم العربي
رئيس الأركان
الجزائر
نيكولاي باتروشيف
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وقالت الدفاع في بيان إن المحادثات تناولت التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن "الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري".من جهته أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، كما أشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رئيس الأركان, الجزائر, نيكولاي باتروشيف
العالم العربي, رئيس الأركان, الجزائر, نيكولاي باتروشيف
رئيس الأركان الجزائري يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة استقبل، اليوم الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد مهم.
وقالت الدفاع في بيان إن المحادثات تناولت التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن "الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري".
وأضاف: "أعتبر مسعى المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة الذي تتشارك فيه الجزائر وروسيا الفيدرالية، في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق، يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين".
من جهته أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، كما أشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.