عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-وزراء-العراق-يحذر-من-جهات-تدعي-تمثيل-مكتبه-1074050888.html
رئيس وزراء العراق يحذر من جهات تدعي تمثيل مكتبه
رئيس وزراء العراق يحذر من جهات تدعي تمثيل مكتبه
حذر رئيس الوزراء العراقي من نقل أخبار عن جهات تدعي تمثيل مكتبه بهدف التشويش وخلط الأوراق. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T06:20+0000
2023-02-27T06:28+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
رئيس الوزراء العراقي
أخبار مفبركة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان: "نهيب بوسائل الإعلام كافة، توخي الدقة لوجود من يدعي تمثيله لمكتب رئيس الوزراء ويقوم بنقل أخبار عارية عن الصحة هدفها التشويش وخلط الأوراق".وأكد بيان المكتب الإعلامي ضرورة التعامل فقط مع المنصات الإعلامية الرسمية المعروفة.
https://sputnikarabic.ae/20230215/حزب-عراقي-لـ-سبوتنيك-حملة-المحتوى-الهابط-تعبير-نسبي-تستخدمه-حكومة-السوداني-لتكميم-الأفواه-1073572933.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c998191355ff9717ad67a4cc2ed851d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, أخبار مفبركة
العراق, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, أخبار مفبركة

رئيس وزراء العراق يحذر من جهات تدعي تمثيل مكتبه

06:20 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 27.02.2023)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
تابعنا عبرTelegram
حذر رئيس الوزراء العراقي من نقل أخبار عن جهات تدعي تمثيل مكتبه بهدف التشويش وخلط الأوراق.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
حزب عراقي لـ "سبوتنيك": حملة "المحتوى الهابط" تعبير نسبي تستخدمه حكومة السوداني لتكميم الأفواه
15 فبراير, 18:07 GMT
وجاء في البيان: "نهيب بوسائل الإعلام كافة، توخي الدقة لوجود من يدعي تمثيله لمكتب رئيس الوزراء ويقوم بنقل أخبار عارية عن الصحة هدفها التشويش وخلط الأوراق".
وأكد بيان المكتب الإعلامي ضرورة التعامل فقط مع المنصات الإعلامية الرسمية المعروفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала