https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-وزراء-العراق-يحذر-من-جهات-تدعي-تمثيل-مكتبه-1074050888.html
رئيس وزراء العراق يحذر من جهات تدعي تمثيل مكتبه
رئيس وزراء العراق يحذر من جهات تدعي تمثيل مكتبه
حذر رئيس الوزراء العراقي من نقل أخبار عن جهات تدعي تمثيل مكتبه بهدف التشويش وخلط الأوراق. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T06:20+0000
2023-02-27T06:20+0000
2023-02-27T06:28+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
رئيس الوزراء العراقي
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان: "نهيب بوسائل الإعلام كافة، توخي الدقة لوجود من يدعي تمثيله لمكتب رئيس الوزراء ويقوم بنقل أخبار عارية عن الصحة هدفها التشويش وخلط الأوراق".وأكد بيان المكتب الإعلامي ضرورة التعامل فقط مع المنصات الإعلامية الرسمية المعروفة.
https://sputnikarabic.ae/20230215/حزب-عراقي-لـ-سبوتنيك-حملة-المحتوى-الهابط-تعبير-نسبي-تستخدمه-حكومة-السوداني-لتكميم-الأفواه-1073572933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, أخبار مفبركة
العراق, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, أخبار مفبركة
رئيس وزراء العراق يحذر من جهات تدعي تمثيل مكتبه
06:20 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء العراقي من نقل أخبار عن جهات تدعي تمثيل مكتبه بهدف التشويش وخلط الأوراق.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وجاء في البيان: "نهيب بوسائل الإعلام كافة، توخي الدقة لوجود من يدعي تمثيله لمكتب رئيس الوزراء
ويقوم بنقل أخبار عارية عن الصحة هدفها التشويش وخلط الأوراق".
وأكد بيان المكتب الإعلامي ضرورة التعامل فقط مع المنصات الإعلامية الرسمية المعروفة.