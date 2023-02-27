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https://sputnikarabic.ae/20230227/لقاء-ثلاثي-يجمع-السويد-وفنلندا-وتركيا-في-بروكسل-حول-الانضمام-إلى-الناتو-1074061376.html
لقاء ثلاثي يجمع السويد وفنلندا وتركيا في بروكسل حول الانضمام إلى الناتو
لقاء ثلاثي يجمع السويد وفنلندا وتركيا في بروكسل حول الانضمام إلى الناتو
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بروكسل ستستضيف اجتماعا ثلاثيا بين تركيا والسويد وفنلندا، يوم 9 آذار/مارس المقبل، حول انضمام... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T09:07+0000
2023-02-27T09:07+0000
العالم
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وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، إن العاصمة البلجيكية بروكسل "سوف تستضيف، يوم 9 مارس، اجتماعا ثلاثيا بين تركيا والسويد وفنلندا"، لاستئناف مفاوضات انضمام البلدين إلى الناتو؛ وذلك في ظل رفض أنقرة، بسبب ما تصفه بـ "دعم سويدي" للإرهاب.وأضاف الوزير التركي: "ثمة تعهدات بشأن الانضمام إلى الناتو موافقتنا على انضمام السويد للحلف غير ممكنة؛ ما لم تنفذ هذه التعهدات".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مع تركيا على استئناف محادثات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف؛ معربًا عن أمله في إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن.وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو، بحلول تموز/يوليو المقبل؛ معتبرًا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف الدفاعي.وتأجلت المفاوضات الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية "الناتو"، إلى أجل غير مسمى، بناءً على طلب أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230225/المجر-تؤجل-مجددا-موافقتها-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1074000151.html
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لقاء ثلاثي يجمع السويد وفنلندا وتركيا في بروكسل حول الانضمام إلى الناتو

09:07 GMT 27.02.2023
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شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بروكسل ستستضيف اجتماعا ثلاثيا بين تركيا والسويد وفنلندا، يوم 9 آذار/مارس المقبل، حول انضمام البلدين الإسكندينافيين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، إن العاصمة البلجيكية بروكسل "سوف تستضيف، يوم 9 مارس، اجتماعا ثلاثيا بين تركيا والسويد وفنلندا"، لاستئناف مفاوضات انضمام البلدين إلى الناتو؛ وذلك في ظل رفض أنقرة، بسبب ما تصفه بـ "دعم سويدي" للإرهاب.
وأضاف الوزير التركي: "ثمة تعهدات بشأن الانضمام إلى الناتو موافقتنا على انضمام السويد للحلف غير ممكنة؛ ما لم تنفذ هذه التعهدات".
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
المجر تؤجل مجددا موافقتها على انضمام فنلندا والسويد للناتو
25 فبراير, 18:08 GMT
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مع تركيا على استئناف محادثات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف؛ معربًا عن أمله في إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو، بحلول تموز/يوليو المقبل؛ معتبرًا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف الدفاعي.

وتأجلت المفاوضات الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية "الناتو"، إلى أجل غير مسمى، بناءً على طلب أنقرة.
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