https://sputnikarabic.ae/20230227/ماكرون-هناك-أطراف-تسعى-لإجهاض-المصالحة-بين-فرنسا-والجزائر-1074113595.html
ماكرون: هناك أطراف تسعى لإجهاض المصالحة بين فرنسا والجزائر
ماكرون: هناك أطراف تسعى لإجهاض المصالحة بين فرنسا والجزائر
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقتها مع الجزائر، متهما أطرافا لم يسمّها، بالسعي لإجهاض أي مصالحة بين البلدين. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T20:35+0000
2023-02-27T20:35+0000
2023-02-27T20:35+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
الجزائر
العلاقات
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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي له حول استراتيجيته في أفريقيا، اليوم الاثنين: "سنمضي قدما. الفترة ليست الأفضل ولكن هذا لن يمنعني من السعي لتجاوز الخلافات الحالية".وأضاف: "هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته"، مشيرا إلى أن "هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر".وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فبراير/شباط الجاري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى "إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية".
https://sputnikarabic.ae/20230127/تعيين-5-مؤرخين-فرنسيين-لبحث-ملفات-الحقبة-الاستعمارية-مع-الجزائر-1072788652.html
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العالم, إيمانويل ماكرون, الجزائر, العلاقات
العالم, إيمانويل ماكرون, الجزائر, العلاقات
ماكرون: هناك أطراف تسعى لإجهاض المصالحة بين فرنسا والجزائر
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقتها مع الجزائر، متهما أطرافا لم يسمّها، بالسعي لإجهاض أي مصالحة بين البلدين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي له حول استراتيجيته في أفريقيا، اليوم الاثنين: "سنمضي قدما. الفترة ليست الأفضل ولكن هذا لن يمنعني من السعي لتجاوز الخلافات الحالية".
وأضاف: "هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته"، مشيرا إلى أن "هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر".
وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فبراير/شباط الجاري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى "إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية".