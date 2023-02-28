https://sputnikarabic.ae/20230228/أسرة-أنور-السادات-غاضبة-بعد-بيع-جوار-سفره-إهانة-لن-نقبلها-1074141517.html

أسرة أنور السادات غاضبة بعد بيع جوار سفره: إهانة لن نقبلها

أسرة أنور السادات غاضبة بعد بيع جوار سفره: إهانة لن نقبلها

أثار بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، في مزاد علني بأمريكا، غضب وارتباك بين أفراد أسرته. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T13:57+0000

2023-02-28T13:57+0000

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ودعت أسرة السادات السلطات المصرية، إلى التحقيق في بيع جواز سفره في المزاد الأمريكي، بحجة أن "وثيقة السفر جزء من تراث الأمة".وقال كريم السادات، حفيد الرئيس الراحل وعضو مجلس النواب المصري، إن بيع جواز سفر جده "إهانة لن نقبلها نحن كأسرة وكممثلين عن الشعب المصري المحبين للرئيس الراحل"، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.وقال النائب لمضيف برنامج حواري في التلفزيون المصري، يوم السبت الماضي، إنه يتوقع من وزارة الخارجية المصرية التحقيق في الحادث.وقال السادات، على حد علمه، إن زوجة الرئيس المصري الراحل، سلمت متعلقات زوجها إلى مكتبة الإسكندرية بشمال مصر بعد وفاته، لكن مدير المكتبة، أحمد زايد، قال لمضيف البرنامج نفسه، يوم السبت، إن جواز السفر ليس من بين ممتلكاته.وقالت شركة "هيريتدج" للمزادات في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "المرسل الممثل لديه سند واضح لعرض جواز السفر في مزاد علني".وتم بيع جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل، أنور سادات في 22 فبراير/ شباط الجاري، مقابل 47500 دولار، من قبل شركة "هيريتدج" للمزادات في دالاس بولاية تكساس، وفقا لموقعها على الإنترنت.ولم يتم الكشف عن تفاصيل المالك الجديد لجواز السفر على صفحة المزاد.

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