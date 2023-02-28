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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بنظامي-دفاع-جوي-جديدين--1074150469.html
ألمانيا تزود أوكرانيا بنظامي دفاع جوي جديدين
ألمانيا تزود أوكرانيا بنظامي دفاع جوي جديدين
أعلنت الشركة الألمانية للصناعات الدفاعية "راينميتال"، اليوم الثلاثاء، تسليم نظامين للدفاع الجوي للقوات الأوكرانية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T16:30+0000
2023-02-28T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية أمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وقال المدير العالم للشركة أرمين بابيغير في مقابلة مع موقع "بيونير"، إن الشركة زودت أوكرانيا بنظامين دفاعيين من طراز "سكاينكس" و"سكايرانغير".وأوضح رئيس الشركة أن الحديث يدو عن مجمعات "سكاينكس" وأحدث منتجات نظام الدفاع الجوي "سكايرانغير" ذاتية الدفع. ووفقا له، فإن "أربعة أنظمة من هذا القبيل ستكون كافية لحماية برلين، لكنها الآن مهددة".وأشار رئيس الشركة إلى أنه في حالة حدوث صراع في ألمانيا، فلن تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها دون مساعدة الولايات المتحدة، لأنها تفتقر إلى "كل شيء" في جميع مجالات الدفاع.وأعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، في وقت سابق، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا.ووفقا له، فإن الشركة بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "Rheinmetall"، سترسل منصة استطلاع المراقبة "SurveilSPIRE" إلى أوكرانيا.وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات دون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".
https://sputnikarabic.ae/20230228/شركة-إستونية-ترسل-معدات-استخباراتية-إلى-أوكرانيا-1074136782.html
أخبار ألمانيا
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العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا تزود أوكرانيا بنظامي دفاع جوي جديدين

16:30 GMT 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت الشركة الألمانية للصناعات الدفاعية "راينميتال"، اليوم الثلاثاء، تسليم نظامين للدفاع الجوي للقوات الأوكرانية.
وقال المدير العالم للشركة أرمين بابيغير في مقابلة مع موقع "بيونير"، إن الشركة زودت أوكرانيا بنظامين دفاعيين من طراز "سكاينكس" و"سكايرانغير".
وأضاف "كان لدينا نظامان كاملان يمكنهما بالتأكيد حماية برلين، لكن هذه الأنظمة موجودة حاليا في أوكرانيا".
وأوضح رئيس الشركة أن الحديث يدو عن مجمعات "سكاينكس" وأحدث منتجات نظام الدفاع الجوي "سكايرانغير" ذاتية الدفع. ووفقا له، فإن "أربعة أنظمة من هذا القبيل ستكون كافية لحماية برلين، لكنها الآن مهددة".
وأشار رئيس الشركة إلى أنه في حالة حدوث صراع في ألمانيا، فلن تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها دون مساعدة الولايات المتحدة، لأنها تفتقر إلى "كل شيء" في جميع مجالات الدفاع.

كما قال إن "الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا لا تكفي لغزو الأراضي المفقودة".

وأعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، في وقت سابق، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا.
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
12:41 GMT
ووفقا له، فإن الشركة بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "Rheinmetall"، سترسل منصة استطلاع المراقبة "SurveilSPIRE" إلى أوكرانيا.
وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات دون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:10 GMT
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