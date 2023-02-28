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بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/شركة-إستونية-ترسل-معدات-استخباراتية-إلى-أوكرانيا-1074136782.html
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
أعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:41+0000
2023-02-28T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية أمريكية
أخبار أوكرانيا
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ووفقا له ، فإن الشركة ، بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية Rheinmetall، سترسل منصة استطلاع المراقبة SurveilSPIRE إلى أوكرانيا.وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات بدون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".هذا وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/السويد-تؤكد-خططها-لتزويد-أوكرانيا-بـ-10-دبابات-ليوبارد-2-أيه-5--1073967678.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا

شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا

12:41 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanovقصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
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أعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا.
ووفقا له ، فإن الشركة ، بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية Rheinmetall، سترسل منصة استطلاع المراقبة SurveilSPIRE إلى أوكرانيا.
وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات بدون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".
هذا وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السويد تؤكد خططها لتزويد أوكرانيا بـ 10 دبابات "ليوبارد 2 إيه 5"
24 فبراير, 15:30 GMT
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:39 GMT
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