https://sputnikarabic.ae/20230228/شركة-إستونية-ترسل-معدات-استخباراتية-إلى-أوكرانيا-1074136782.html
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
أعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:41+0000
2023-02-28T12:41+0000
2023-02-28T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية أمريكية
أخبار أوكرانيا
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ووفقا له ، فإن الشركة ، بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية Rheinmetall، سترسل منصة استطلاع المراقبة SurveilSPIRE إلى أوكرانيا.وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات بدون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".هذا وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/السويد-تؤكد-خططها-لتزويد-أوكرانيا-بـ-10-دبابات-ليوبارد-2-أيه-5--1073967678.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
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أعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا.
ووفقا له ، فإن الشركة ، بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية Rheinmetall، سترسل منصة استطلاع المراقبة SurveilSPIRE إلى أوكرانيا.
وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات بدون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".
هذا وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.