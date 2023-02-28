https://sputnikarabic.ae/20230228/شركة-إستونية-ترسل-معدات-استخباراتية-إلى-أوكرانيا-1074136782.html

شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا

شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا

أعلن يانوس تام، رئيس شركة "ديفونس أنتيل" الإستونية، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T12:41+0000

2023-02-28T12:41+0000

2023-02-28T12:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

مساعدات عسكرية أمريكية

أخبار أوكرانيا

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ووفقا له ، فإن الشركة ، بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية Rheinmetall، سترسل منصة استطلاع المراقبة SurveilSPIRE إلى أوكرانيا.وقال تام، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية "هذا برج مراقبة تجره مركبة به كاميرات يمكن نقله إلى أي مكان. ويمكن استخدامه لأمن الحدود ولأنشطة الاستطلاع، وكذلك لأمن القاعدة، على سبيل المثال. ما يجعل هذه المنصة فريدة بشكل خاص هو أن طائرات بدون طيار يمكنها أيضا الإقلاع منها، والقيام بمهام مراقبة إضافية عند الحاجة".هذا وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا