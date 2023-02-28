https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريمنشوك-بمنطقة-بولتافا-وسط-أوكرانيا-1074160598.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T22:43+0000
2023-02-28T22:43+0000
2023-02-28T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة "تم الإبلاغ عن دوي انفجارات في كريمنشوك بمنطقة بولتافا".ومساء الثلاثاء ذكرت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230227/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
22:43 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الصحيفة "تم الإبلاغ عن دوي انفجارات في كريمنشوك بمنطقة بولتافا".
ومساء الثلاثاء ذكرت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.