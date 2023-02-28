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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريمنشوك-بمنطقة-بولتافا-وسط-أوكرانيا-1074160598.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T22:43+0000
2023-02-28T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة "تم الإبلاغ عن دوي انفجارات في كريمنشوك بمنطقة بولتافا".ومساء الثلاثاء ذكرت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230227/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا

22:43 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 28.02.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
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أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة "تم الإبلاغ عن دوي انفجارات في كريمنشوك بمنطقة بولتافا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:39 GMT
ومساء الثلاثاء ذكرت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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