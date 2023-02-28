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بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/مرتزقة-الغرب-يرفضون-الذهاب-إلى-خطوط-التماس-في-لوغانسك-1074136919.html
مرتزقة الغرب يرفضون الذهاب إلى خطوط التماس في لوغانسك
مرتزقة الغرب يرفضون الذهاب إلى خطوط التماس في لوغانسك
كشف خبير عسكري روسي، اليوم الثلاثاء، أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب سلطات كييف في دونباس يرفضون الذهاب إلى خط التماس بسبب الظروف الجوية المتغيرة. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:48+0000
2023-02-28T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو: "الآن بدأ ذوبان الثلج مع قدوم فصل الربيع، والطرق التي كانت تستخدم سابقا من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، لم يعد بإمكانهم استخدامها لسبب أن لدينا أساسا تربة رطبة "تشيرنوزيم"، ويتم استخدام معدات الناتو، وبالطبع، هذه المعدات ثقيلة، وقدرتها على التحرك فيه هذه المنطقة صعبة، وهذا يسبب عددا من المشاكل".وأشار إلى أن ارتفاع المياه الجوفية قد بدأ، ولا سيما في منطقة سفاتوفو، وأن المياه قد غمرت معظم المواقع والخنادق الأوكرانية.ووفقا له، فإن سلطات كييف لا تريد إخلاء جيشها، والمرتزقة الأجانب يرفضون أن يكونوا في مثل هذه الظروف على الإطلاق.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230228/شركة-إستونية-ترسل-معدات-استخباراتية-إلى-أوكرانيا-1074136782.html
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مرتزقة الغرب يرفضون الذهاب إلى خطوط التماس في لوغانسك

12:48 GMT 28.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik
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كشف خبير عسكري روسي، اليوم الثلاثاء، أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب سلطات كييف في دونباس يرفضون الذهاب إلى خط التماس بسبب الظروف الجوية المتغيرة.
وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو: "الآن بدأ ذوبان الثلج مع قدوم فصل الربيع، والطرق التي كانت تستخدم سابقا من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، لم يعد بإمكانهم استخدامها لسبب أن لدينا أساسا تربة رطبة "تشيرنوزيم"، ويتم استخدام معدات الناتو، وبالطبع، هذه المعدات ثقيلة، وقدرتها على التحرك فيه هذه المنطقة صعبة، وهذا يسبب عددا من المشاكل".
وأشار إلى أن ارتفاع المياه الجوفية قد بدأ، ولا سيما في منطقة سفاتوفو، وأن المياه قد غمرت معظم المواقع والخنادق الأوكرانية.

وقال الخبير العسكري إن هذا بدوره أدى إلى زيادة في الخسائر غير القتالية، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أنهم يعانون من الرطوبة باستمرار، وهذا يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي الحاد والالتهاب الرئوي.

ووفقا له، فإن سلطات كييف لا تريد إخلاء جيشها، والمرتزقة الأجانب يرفضون أن يكونوا في مثل هذه الظروف على الإطلاق.
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا
12:41 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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