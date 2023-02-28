https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-نقل-الرئيس-السوداني-السابق-البشير-إلى-العناية-المركزة-وحالته-الصحية-خطيرة-1074137688.html
إعلام: نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة
إعلام: نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، "نقل الرئيس السابق، عمر البشير إلى العناية المركزة ووصفت حالته الصحية بأنها خطيرة". 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:52+0000
2023-02-28T12:52+0000
2023-02-28T12:52+0000
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وأفادت صحيفة "التيار" السودانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي".وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-دفاع-البشير-ينفي-مشاركته-في-انقلاب-89-بالسودان-1073542573.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, عمر البشير, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, عمر البشير, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة
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أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، "نقل الرئيس السابق، عمر البشير إلى العناية المركزة ووصفت حالته الصحية بأنها خطيرة".
وأفادت صحيفة "التيار" السودانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي".
وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر
بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير
في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.