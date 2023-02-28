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https://sputnikarabic.ae/20230228/استطلاع-رأي-معدل-التأييد-الإجمالي-لبايدن-ثابت-عند-42٪-1074144067.html
استطلاع رأي: معدل التأييد الإجمالي لبايدن ثابت عند 42٪
استطلاع رأي: معدل التأييد الإجمالي لبايدن ثابت عند 42٪
ظل معدل التأييد الإجمالي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ثابتا حتى الآن خلال العام الحالي، وفقا لاستطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب"، اليوم الثلاثاء. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:43+0000
2023-02-28T14:43+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووجد استطلاع رأي، الذي تم إجراؤه في الفترة من 1 إلى 23 فبراير/ شباط الجاري، أن نسبة تأييد بايدن بلغت 42٪، أي أعلى بنقطة مئوية واحدة فقط من معدلات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وبينما يوافق 46٪ من الأمريكيين على طريقة تعامل بايدن مع الوضع في أوكرانيا، فإن عدد أقل يوافق على تعامله مع العلاقات مع روسيا (37٪)، والصين (32٪)، كما لا تزال تقييمات تعامله مع الاقتصاد (34٪)، والهجرة (33٪) منخفضة.ومما لا يثير الدهشة، أن تقييمات قبول بايدن ظلت مستقطبة بحدة على طول الخطوط الحزبية، فمن بين الجمهوريين، وافق أقل من 10٪ على بايدن بشكل عام أو على معظم القضايا الفردية، وكانت الاستثناءات الوحيدة استجابة بايدن لفيروس "كورونا" المستجد (18٪)، والوضع في أوكرانيا (20%).
https://sputnikarabic.ae/20230227/بايدن-مخاوف-الأمريكيين-بشأن-عمري-مشروعة-1074098191.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استطلاع رأي: معدل التأييد الإجمالي لبايدن ثابت عند 42٪

14:43 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ظل معدل التأييد الإجمالي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ثابتا حتى الآن خلال العام الحالي، وفقا لاستطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب"، اليوم الثلاثاء.
واشنطن - سبوتنيك. ووجد استطلاع رأي، الذي تم إجراؤه في الفترة من 1 إلى 23 فبراير/ شباط الجاري، أن نسبة تأييد بايدن بلغت 42٪، أي أعلى بنقطة مئوية واحدة فقط من معدلات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبينما يوافق 46٪ من الأمريكيين على طريقة تعامل بايدن مع الوضع في أوكرانيا، فإن عدد أقل يوافق على تعامله مع العلاقات مع روسيا (37٪)، والصين (32٪)، كما لا تزال تقييمات تعامله مع الاقتصاد (34٪)، والهجرة (33٪) منخفضة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
بايدن: مخاوف الأمريكيين بشأن عمري "مشروعة"
أمس, 13:43 GMT
ومما لا يثير الدهشة، أن تقييمات قبول بايدن ظلت مستقطبة بحدة على طول الخطوط الحزبية، فمن بين الجمهوريين، وافق أقل من 10٪ على بايدن بشكل عام أو على معظم القضايا الفردية، وكانت الاستثناءات الوحيدة استجابة بايدن لفيروس "كورونا" المستجد (18٪)، والوضع في أوكرانيا (20%).
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