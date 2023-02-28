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https://sputnikarabic.ae/20230228/اشتباكات-بين-المحتجين-وعناصر-الشرطة-في-العاصمة-المولدوفية-كيشيناو-فيديو-1074138521.html
اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة في العاصمة المولدوفية كيشيناو... فيديو
اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة في العاصمة المولدوفية كيشيناو... فيديو
شهدت العاصمة المولدوفية كيشيناو مظاهرات جماهيرية مناهضة للحكومة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T13:34+0000
2023-02-28T13:34+0000
العالم
احتجاجات
مولدوفا
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة طوقت المتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، وحاول عدد من المشاركين في التظاهرة اختراق الطوق.كما شهدت كيسيناو احتجاجا جماهيريا آخر على ارتفاع الأسعار والتعريفات، دعا المتظاهرون الحكومة إلى دفع فواتير الشتاء للتدفئة والكهرباء، فيما طالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة مايا ساندو والحكومة.تم التخطيط لهذا الإجراء في الأصل أمام مكتب رئيس البلدية، ولكن صباح الثلاثاء أصدرت إدارة المدينة رسالة مفادها بأنه في وسط كيشيناو ولعدة أيام، حتى 2 مارس/ آذار، سيكون وصول المركبات والأشخاص محدودا، بسبب زيارة الرئيسة اليونانية إيكاترينا ساكيلاروبولو إلى مولدوفا.قرر المنظمون عدم إلغاء الحدث، بل الاستمرار في الاحتجاج، وقاموا بمسيرة على طول الشارع الرئيسي في كيشيناو. ومع ذلك، في الطريق إلى الساحة المركزية، تم إيقاف طابور من المتظاهرين بواسطة طوق من الشرطة.كما وقعت اشتباكات مع الشرطة عند مداخل العاصمة المولدوفية، حيث منعت وكالات إنفاذ القانون الحافلات التي تقل المواطنين الراغبين في حضور الاحتجاج.
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العالم, احتجاجات, مولدوفا
العالم, احتجاجات, مولدوفا

اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة في العاصمة المولدوفية كيشيناو... فيديو

13:34 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات في عاصمة مولدوفا
احتجاجات في عاصمة مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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شهدت العاصمة المولدوفية كيشيناو مظاهرات جماهيرية مناهضة للحكومة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة طوقت المتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، وحاول عدد من المشاركين في التظاهرة اختراق الطوق.
كما شهدت كيسيناو احتجاجا جماهيريا آخر على ارتفاع الأسعار والتعريفات، دعا المتظاهرون الحكومة إلى دفع فواتير الشتاء للتدفئة والكهرباء، فيما طالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة مايا ساندو والحكومة.
تم التخطيط لهذا الإجراء في الأصل أمام مكتب رئيس البلدية، ولكن صباح الثلاثاء أصدرت إدارة المدينة رسالة مفادها بأنه في وسط كيشيناو ولعدة أيام، حتى 2 مارس/ آذار، سيكون وصول المركبات والأشخاص محدودا، بسبب زيارة الرئيسة اليونانية إيكاترينا ساكيلاروبولو إلى مولدوفا.
قرر المنظمون عدم إلغاء الحدث، بل الاستمرار في الاحتجاج، وقاموا بمسيرة على طول الشارع الرئيسي في كيشيناو. ومع ذلك، في الطريق إلى الساحة المركزية، تم إيقاف طابور من المتظاهرين بواسطة طوق من الشرطة.
كما وقعت اشتباكات مع الشرطة عند مداخل العاصمة المولدوفية، حيث منعت وكالات إنفاذ القانون الحافلات التي تقل المواطنين الراغبين في حضور الاحتجاج.
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