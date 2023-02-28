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الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-واشنطن-تخطط-مع-حلفائها-لتنفيذ-استفزاز-في-أوكرانيا-باستخدام-مواد-كيميائية-سامة-1074118116.html
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T05:19+0000
2023-02-28T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لكيريلوف، في 22 شباط/فبراير، عقدت منظمة غير حكومية أميركية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا. خلال هذا الحدث، أدلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، ببيان قال فيه على وجه الخصوص إن "القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "نحن نعتبر أن هذه المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة"، مضيفًا "أنهم يتوقعون أنه في ظل ظروف الأعمال القتالية، لن يتمكن المجتمع الدولي من تنظيم تحقيق فعال".
https://sputnikarabic.ae/20230225/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1073985706.html
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الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة

05:19 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 28.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "قاتلوا من أجل الوطن الأم"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركاؤها تنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.
ووفقا لكيريلوف، في 22 شباط/فبراير، عقدت منظمة غير حكومية أميركية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا. خلال هذا الحدث، أدلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، ببيان قال فيه على وجه الخصوص إن "القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
25 فبراير, 10:55 GMT
وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "نحن نعتبر أن هذه المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة"، مضيفًا "أنهم يتوقعون أنه في ظل ظروف الأعمال القتالية، لن يتمكن المجتمع الدولي من تنظيم تحقيق فعال".
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