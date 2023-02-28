https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-واشنطن-تخطط-مع-حلفائها-لتنفيذ-استفزاز-في-أوكرانيا-باستخدام-مواد-كيميائية-سامة-1074118116.html
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T05:19+0000
2023-02-28T05:19+0000
2023-02-28T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3483f268d4dbdb0e493bfd2918fb86d9.jpg
ووفقا لكيريلوف، في 22 شباط/فبراير، عقدت منظمة غير حكومية أميركية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا. خلال هذا الحدث، أدلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، ببيان قال فيه على وجه الخصوص إن "القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "نحن نعتبر أن هذه المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة"، مضيفًا "أنهم يتوقعون أنه في ظل ظروف الأعمال القتالية، لن يتمكن المجتمع الدولي من تنظيم تحقيق فعال".
https://sputnikarabic.ae/20230225/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1073985706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027122_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e57db9b9142ae08147cefbf7861b25f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
05:19 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركاؤها تنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.
ووفقا لكيريلوف، في 22 شباط/فبراير، عقدت منظمة غير حكومية أميركية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا. خلال هذا الحدث، أدلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، ببيان قال فيه على وجه الخصوص إن "القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "نحن نعتبر أن هذه المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة"، مضيفًا "أنهم يتوقعون أنه في ظل ظروف الأعمال القتالية، لن يتمكن المجتمع الدولي من تنظيم تحقيق فعال".