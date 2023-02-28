https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-التونسي-يجري-مباحثات-مع-رئيس-وزراء-قطر-1074157025.html
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مباحثات مع رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بشأن العلاقات الثنائية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T19:51+0000
2023-02-28T19:51+0000
2023-02-28T19:53+0000
تونس
قطر
العالم العربي
مناقشات
رئيس وزراء قطر
قرطاج
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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لرئيس وزراء قطر في قصر الرئاسة بقرطاج قرب العاصمة تونس، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وذكرت الوكالة القطرية أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات".كما بحث الجانبان النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد بتونس، يوم غد الأربعاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية.وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن ترتكز الحلول التي يمكن أن تقضي على الجريمة المنظمة والإرهاب على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقم هذه الظواهر.من جهته، عبر رئيس وزراء قطر عن استعداد الدوحة لتمويل عدّة مشاريع في تونس أو المساهمة في إنجازها مثل مستشفى الأطفال في مدينة منوبة بجانب التعاون في المجال الرياضي.
https://sputnikarabic.ae/20230228/قطر-قدمت-مساهمات-وصلت-إلى-363-مليون-دولار-لـ46-دولة-منذ-2020-1074150117.html
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تونس, قطر, العالم العربي, مناقشات, رئيس وزراء قطر, قرطاج
تونس, قطر, العالم العربي, مناقشات, رئيس وزراء قطر, قرطاج
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر
19:51 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 19:53 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مباحثات مع رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بشأن العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لرئيس وزراء قطر في قصر الرئاسة بقرطاج قرب العاصمة تونس، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
وذكرت الوكالة القطرية أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات".
كما بحث الجانبان النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد بتونس، يوم غد الأربعاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وشدد الرئيس التونسي
على ضرورة أن ترتكز الحلول التي يمكن أن تقضي على الجريمة المنظمة والإرهاب على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقم هذه الظواهر.
من جهته، عبر رئيس وزراء قطر عن استعداد الدوحة لتمويل عدّة مشاريع في تونس أو المساهمة في إنجازها مثل مستشفى الأطفال في مدينة منوبة بجانب التعاون في المجال الرياضي.