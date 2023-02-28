https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يجب-دعم-القوات-بجميع-أنواع-الأسلحة-وتقوية-الاستطلاع-فيديو-1074137099.html
بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة والذخائر، وتقوية وحدات الاستطلاع ومكافحة استطلاع العدو. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:42+0000
2023-02-28T12:42+0000
2023-02-28T13:09+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال ترأسه اجتماعا موسعا مع قادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن روسيا لديها هدف أساسي وهو تأمين وتعزيز التبادل مع المناطق الجديدة ومساعدة المدنيين.وأشار بوتين إلى أنه يجب استخدام هذه التجربة بشكل كامل لتعزيز الأمن القومي للبلاد وحماية الدولة والمجتمع وحقوق وحريات المواطنين.كما شكر بوتين جميع موظفي الأجهزة الأمنية الخاصة، وخاصة أولئك الذين عملوا في المقدمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. "أود أن أشكر القيادة وجميع العاملين في الدائرة، وخاصة أولئك الذين عملوا في الخطوط الأمامية، وفي الأراضي المحررة، وفي منطقة خط المواجهة، وخلف خطوط العدو. أود أن أشكركم أيها الرفاق الأعزاء على هذا العمل وعلى شجاعتكم الشخصية واحترافكم وتصميمكم على ضمان أمن روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-هدف-الغرب-تقسيم-روسيا-إلى-دويلات-صغيرة-1074014162.html
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روسيا
بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
12:42 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة والذخائر، وتقوية وحدات الاستطلاع ومكافحة استطلاع العدو.
وقال بوتين خلال ترأسه اجتماعا موسعا مع قادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن روسيا لديها هدف أساسي وهو تأمين وتعزيز التبادل مع المناطق الجديدة ومساعدة المدنيين.
"لقد قلت بالفعل إن قواتنا المسلحة اكتسبت خبرة قتالية لا تقدر بثمن. وكذلك جمع جهاز الأمن الفدرالي وأجهزتنا الخاصة الأخرى خلال العام الماضي نفس الخبرة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أنه يجب استخدام هذه التجربة بشكل كامل لتعزيز الأمن القومي للبلاد وحماية الدولة والمجتمع وحقوق وحريات المواطنين.
"يجب أن يستمر العمل لكشف وإيقاف عمل أولئك الذين يستخدمون الإنترنت وشبكات التواصل لاجتماعي للدعاية وأيديولوجية الإرهاب والتطرف، الذين يحاولون إشراك مواطنينا في الجماعات الإرهابية. بالطبع، أنا وأنتم نعلم جيداً أن الفئة الأكثر ضعفاً هنا هم الشباب".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
كما شكر بوتين جميع موظفي الأجهزة الأمنية الخاصة، وخاصة أولئك الذين عملوا في المقدمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. "أود أن أشكر القيادة وجميع العاملين في الدائرة، وخاصة أولئك الذين عملوا في الخطوط الأمامية، وفي الأراضي المحررة، وفي منطقة خط المواجهة، وخلف خطوط العدو. أود أن أشكركم أيها الرفاق الأعزاء على هذا العمل وعلى شجاعتكم الشخصية واحترافكم وتصميمكم على ضمان أمن روسيا".