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https://sputnikarabic.ae/20230228/قوات-العمليات-الخاصة-في-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-تجريان-تدريبات-مشتركة-1074129999.html
قوات العمليات الخاصة في كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة
قوات العمليات الخاصة في كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن قوات العمليات الخاصة في كوريا الجنوبية وأمريكا تجري تدريبات مشتركة، وسط توترات بشأن إطلاق... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T10:42+0000
2023-02-28T10:42+0000
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وأفاد مسؤولون إن تدريبات "Teak Knife" انطلقت في أوائل الشهر الجاري، داخل معسكر همفريز للقوات الأمريكية في كوريا وقاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك، على بُعد 65 كيلومترا جنوب سيئول، ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى أوائل شهر مارس/ آذار المقبل، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ويهدف التمرين إلى تدريب قوات العمليات الخاصة على التسلل إلى أراضي العدو، بما في ذلك الدعم الجوي القريب، وإنقاذ الرهائن، والاستجابة للأزمات الإنسانية والعمليات الأخرى.وذكرت "يونهاب" أن طائرة أمريكية من طراز "إيه سي-130 جيه"، تُستخدم في التدريب، من أجل تقديم الدعم الناري لقوات العمليات الخاصة.وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن الجانبان الأمريكي والكوري الجنوبي عن التدريبات.يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت قيادة العمليات الخاصة التابعة لقيادة القوات الأمريكية في كوريا، النقاب عن أنها نفذت تدريبات "Teak Knife"، وسط إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية في تلك الفترة.
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية

قوات العمليات الخاصة في كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة

10:42 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
جنود في جيش كوريا الجنوبية
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن قوات العمليات الخاصة في كوريا الجنوبية وأمريكا تجري تدريبات مشتركة، وسط توترات بشأن إطلاق صواريخ كوريا الشمالية.
وأفاد مسؤولون إن تدريبات "Teak Knife" انطلقت في أوائل الشهر الجاري، داخل معسكر همفريز للقوات الأمريكية في كوريا وقاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك، على بُعد 65 كيلومترا جنوب سيئول، ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى أوائل شهر مارس/ آذار المقبل، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ويهدف التمرين إلى تدريب قوات العمليات الخاصة على التسلل إلى أراضي العدو، بما في ذلك الدعم الجوي القريب، وإنقاذ الرهائن، والاستجابة للأزمات الإنسانية والعمليات الأخرى.
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وذكرت "يونهاب" أن طائرة أمريكية من طراز "إيه سي-130 جيه"، تُستخدم في التدريب، من أجل تقديم الدعم الناري لقوات العمليات الخاصة.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن الجانبان الأمريكي والكوري الجنوبي عن التدريبات.
يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت قيادة العمليات الخاصة التابعة لقيادة القوات الأمريكية في كوريا، النقاب عن أنها نفذت تدريبات "Teak Knife"، وسط إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية في تلك الفترة.
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