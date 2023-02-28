https://sputnikarabic.ae/20230228/ليرة-لبناني-يبتكر-سيارة-محلية-الصنع-تعمل-على-الطاقة-الشمسية--1074156118.html

"ليرة"... لبناني يبتكر سيارة محلية الصنع تعمل على الطاقة الشمسية

"ليرة"... لبناني يبتكر سيارة محلية الصنع تعمل على الطاقة الشمسية

تمكن المهندس الميكانيكي اللبناني هشام حسامي من تصنيع سيارة تعمل على الطاقة الشمسية والتي تحمل اسم "ليرة" (LIRA) بمواصفات مميزة وفريدة من نوعها في العالم... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T18:49+0000

2023-02-28T18:49+0000

2023-02-28T18:49+0000

أخبار لبنان

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074155647_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_61a47f5ab3df265ab727c599f600e9c7.jpg

وانبثقت فكرة ابتكار سيارة "ليرة" التي تعمل على الطاقة الشمسية بعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.ويقول حسامي لـ"سبوتنيك" إن "هذه السيارة كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية وتشحن نفسها بنفسها وفي حال لم يكن الطقس مشمسًا نستطيع شحن السيارة عبر بطاريات الكهرباء وليست بحاجة إلى محطة كهرباء مخصصة لشحن السيارات، يمكن شحنها من أي كهرباء منزل".ولفت إلى أنه "خلال نصف ساعة تشحن البطارية وتسير لمسافة 200 كيلومتر تقريبًا وإذا كانت الشمس مشرقة فإنها تشحن عبر الطاقة الشمسية، وأطلقت عليها اسم ليرة دعمًا لليرة الوطنية ودعمًا للاقتصاد الوطني اللبناني".كما أشار حسامي إلى أن "الدافع وراء هذا الاختراع هو الوجع الاقتصادي الذي نمر فيه في البلد والأزمة الاقتصادية وغلاء المحروقات، من هنا تبلورت الفكرة على سيارة تعمل على الطاقة الشمسية لتوفير البنزين".وذكر أن "المواد المستعملة في تصنيع السيارة قسم منها محلي الصنع وقسم منها مستورد من خارج البلد"، مشيرًا إلى أن "وزارتي الصناعة والاقتصاد دعمتا الموضوع وشجعتنا، ونحن نحاول أن نجد الدعم لنبني مصنع لصناعة السيارات في لبنان".أما عن الصعوبات التي واجهها في تصنيع "ليرة" فأشار حسامي إلى أن "الصعوبات تتعلق بالكهرباء وغلاء سعر صرف الدولار، ولكننا تخطيناها واستطعنا تصنيع هذه السيارة".ولفت حسامي إلى أنه "تقريبًا حسب المواصفات تتراوح أسعارها ما بين 5 آلاف دولار أمريكي و 15 ألف دولار بأقصى حد، وسيكون هناك عدة أشكال وعدة خيارات من السيارة".

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, لبنان