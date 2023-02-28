https://sputnikarabic.ae/20230228/متحدثة-الرئاسي-الليبي-لـ-سبوتنيك-نرحب-بكل-ما-من-شأنه-تمكين-الليبيين-1074160052.html
متحدثة الرئاسي الليبي لـ "سبوتنيك" نرحب بكل ما من شأنه تمكين الليبيين
متحدثة الرئاسي الليبي لـ "سبوتنيك" نرحب بكل ما من شأنه تمكين الليبيين
قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي يرحب ويشجع كل ما من شأنه تمكين الليبيين من الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T21:57+0000
2023-02-28T21:57+0000
2023-02-28T21:59+0000
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جاء ذلك في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك"، قالت فيها أن المجلس "يثني على جهود المبعوث الخاص للأمين العام ولقاءاته الأخيرة داخل وخارج ليبيا ودعم البعثة الأممية المهم لمسار المصالحة الذي نعمل عليه منذ أشهر.وبحسب وهيبة، فإن الرئاسي الليبي يرى الرئاسي أن أي فريق يمكن تشكيله في هذا الوقت الراهن لكي يستكمل إنجاز القاعدة الدستورية ينبغي أن يكون فريقا ذو طبيعة فنية مكون من خبراء وأن يكون محدود العدد، ومهامه مقتصرة على استكمال القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية حتى نهاية إبريل/ نيسان.وتابعت: "أقول نهاية إبريل حتى يبقى هناك وقت كاف للمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير للانتخابات قبل نهاية العام".وتابعت: "من منطلق التمسك بالملكية الليبية للقرار في أي عمل ذي طابع سيادي، فمن الضروري وجود قيادة وطنية ليبية تُكسب أي فريق أو مبادرة الطابع المحلي والقيادة المحلية، والمجلس الرئاسي مستعد للتعاون والعمل مع البعثة الأممية، لكي يكون هناك قرار ليبي في تشكيل فريق يقود مهمة استكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية".وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام قالت وهيبة": "إذا كان هناك إرادة ورغبة حقيقية بالانتخابات استجابة لرغبة الشارع، فالوقت يكفي، وهناك عدة عوامل تساعد على إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام أولها هو إجماع الشارع على ضرورة إجراء الانتخابات"في ظل بعض العراقيل التي حالت سابقا دون إجراء الانتخابات، وما إن كانت تهدد المقبلة، أوضحت نجوى وهيبة أن العقبة الأبرز هي استكمال القاعدة الدستورية وفقا للمحددات التي يتحدث عنها الرئاسي والتي يمكن حسمها قبل نهاية إبريل".
https://sputnikarabic.ae/20230227/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يبلغ-مجلس-الأمن-عن-إطلاق-مبادرة-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-في-2023-1074104179.html
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أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
متحدثة الرئاسي الليبي لـ "سبوتنيك" نرحب بكل ما من شأنه تمكين الليبيين
21:57 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 21:59 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي يرحب ويشجع كل ما من شأنه تمكين الليبيين من الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك
"، قالت فيها أن المجلس "يثني على جهود المبعوث الخاص للأمين العام ولقاءاته الأخيرة داخل وخارج ليبيا ودعم البعثة الأممية المهم لمسار المصالحة الذي نعمل عليه منذ أشهر.
وبحسب وهيبة، فإن الرئاسي الليبي يرى الرئاسي
أن أي فريق يمكن تشكيله في هذا الوقت الراهن لكي يستكمل إنجاز القاعدة الدستورية ينبغي أن يكون فريقا ذو طبيعة فنية مكون من خبراء وأن يكون محدود العدد، ومهامه مقتصرة على استكمال القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية حتى نهاية إبريل/ نيسان.
وتابعت: "أقول نهاية إبريل حتى يبقى هناك وقت كاف للمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير للانتخابات قبل نهاية العام".
وتابعت: "من منطلق التمسك بالملكية الليبية للقرار في أي عمل ذي طابع سيادي، فمن الضروري وجود قيادة وطنية ليبية تُكسب أي فريق أو مبادرة الطابع المحلي والقيادة المحلية، والمجلس الرئاسي مستعد للتعاون
والعمل مع البعثة الأممية، لكي يكون هناك قرار ليبي في تشكيل فريق يقود مهمة استكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية".
وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام قالت وهيبة": "إذا كان هناك إرادة ورغبة حقيقية بالانتخابات استجابة لرغبة الشارع، فالوقت يكفي، وهناك عدة عوامل تساعد على إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام أولها هو إجماع الشارع على ضرورة إجراء الانتخابات"
في ظل بعض العراقيل التي حالت سابقا دون إجراء الانتخابات، وما إن كانت تهدد المقبلة، أوضحت نجوى وهيبة أن العقبة الأبرز هي استكمال القاعدة الدستورية وفقا للمحددات التي يتحدث عنها الرئاسي والتي يمكن حسمها قبل نهاية إبريل".