https://sputnikarabic.ae/20230227/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يبلغ-مجلس-الأمن-عن-إطلاق-مبادرة-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-في-2023-1074104179.html

المبعوث الأممي إلى ليبيا يبلغ مجلس الأمن عن إطلاق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023

المبعوث الأممي إلى ليبيا يبلغ مجلس الأمن عن إطلاق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مساء اليوم الاثنين، "إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023". 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T16:04+0000

2023-02-27T16:04+0000

2023-02-27T16:04+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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وقال باتيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب".وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".وأكد أنه "أجرى مشاورات مع كافة الأطراف في ليبيا بما فيهم ممثلي المجتمع المدني والمكونات الثقافية والقادة القبليين وأهم المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والدولة، كما تلقى وراجع عددا من المقترحات المكتوبة والشفوية التي قدمها الليبيون حول طرق معالجة الأزمة السياسية الحالية".وأعرب باتيلي، عن "سروره بموافقة كل الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة عقد انتخابات جامعة في العام 2023"، مؤكدا أنه بحث أيضا مع عدد من الدبلوماسيين في واشنطن ونيويورك من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230226/الدبيبة-جهود-المجتمع-الدولي-للدفع-نحو-انتخابات-تحل-أزمة-ليبيا-تتسق-مع-مطالب-الحكومة-1074047987.html

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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة