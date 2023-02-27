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https://sputnikarabic.ae/20230227/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يبلغ-مجلس-الأمن-عن-إطلاق-مبادرة-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-في-2023-1074104179.html
المبعوث الأممي إلى ليبيا يبلغ مجلس الأمن عن إطلاق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023
المبعوث الأممي إلى ليبيا يبلغ مجلس الأمن عن إطلاق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مساء اليوم الاثنين، "إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023". 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T16:04+0000
2023-02-27T16:04+0000
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وقال باتيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب".وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".وأكد أنه "أجرى مشاورات مع كافة الأطراف في ليبيا بما فيهم ممثلي المجتمع المدني والمكونات الثقافية والقادة القبليين وأهم المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والدولة، كما تلقى وراجع عددا من المقترحات المكتوبة والشفوية التي قدمها الليبيون حول طرق معالجة الأزمة السياسية الحالية".وأعرب باتيلي، عن "سروره بموافقة كل الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة عقد انتخابات جامعة في العام 2023"، مؤكدا أنه بحث أيضا مع عدد من الدبلوماسيين في واشنطن ونيويورك من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة

المبعوث الأممي إلى ليبيا يبلغ مجلس الأمن عن إطلاق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023

16:04 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / SEYLLOU DIALLOالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / SEYLLOU DIALLO
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أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مساء اليوم الاثنين، "إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023".
وقال باتيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب".
وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
الدبيبة: جهود المجتمع الدولي للدفع نحو انتخابات تحل أزمة ليبيا تتسق مع مطالب الحكومة
أمس, 21:29 GMT
وأكد أنه "أجرى مشاورات مع كافة الأطراف في ليبيا بما فيهم ممثلي المجتمع المدني والمكونات الثقافية والقادة القبليين وأهم المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والدولة، كما تلقى وراجع عددا من المقترحات المكتوبة والشفوية التي قدمها الليبيون حول طرق معالجة الأزمة السياسية الحالية".
وأعرب باتيلي، عن "سروره بموافقة كل الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة عقد انتخابات جامعة في العام 2023"، مؤكدا أنه بحث أيضا مع عدد من الدبلوماسيين في واشنطن ونيويورك من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي.
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز وعلى يمينها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وعلى يسارها رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، في جنيف. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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