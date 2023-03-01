https://sputnikarabic.ae/20230301/الاستخبارات-الأمريكية-تنشر-تقريرا-عن-متلازمة-هافانا-1074193835.html
الاستخبارات الأمريكية تنشر تقريرا عن "متلازمة هافانا"
الاستخبارات الأمريكية تنشر تقريرا عن "متلازمة هافانا"
توصلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن "متلازمة هافانا" لدى المسؤولين الأمريكيين في جولات العمل بالخارج لا ترتبط بأفعال "الخصوم الأجانب"، بما في ذلك روسيا. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T18:14+0000
2023-03-01T18:14+0000
2023-03-01T18:14+0000
العالم
متلازمة
هافانا
الاستخبارات الأمريكية
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن تقرير للاستخبارات الأمريكية، أن "المرض الغامض المعروف بمتلازمة هافانا لم يكن نتيجة أي خصم أجنبي".ونقلت الصحيفة عن مصدر مخابرات لم تسمه قوله إنه لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى أن قادة أجانب، بمن فيهم قادة روس، يعرفون أي شيء أو يصرحون بشن هجمات على أفراد أمريكيين يمكن أن تفسر الأعراض.شوهدت مظاهر "متلازمة هافانا" - الدوخة والغثيان والصداع ومشكلات السمع - لأول مرة لدى الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا في عامي 2016 و2017، وفي الصين في عام 2018. في وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام حالات مماثلة بين دبلوماسيين وضباط استخبارات وموظفين حكوميين أمريكيين آخرين في فيينا وأفريقيا وطاجيكستان وروسيا. ووفقًا لرئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، فقد عانى ما مجموعه عدة مئات من الأشخاص من "متلازمة هافانا".
https://sputnikarabic.ae/20220113/إصابة-دبلوماسيين-أمريكيين-في-أوروبا-بـمتلازمة-هافانا-الغامضة-1056086147.html
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العالم, متلازمة, هافانا, الاستخبارات الأمريكية
العالم, متلازمة, هافانا, الاستخبارات الأمريكية
الاستخبارات الأمريكية تنشر تقريرا عن "متلازمة هافانا"
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توصلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن "متلازمة هافانا" لدى المسؤولين الأمريكيين في جولات العمل بالخارج لا ترتبط بأفعال "الخصوم الأجانب"، بما في ذلك روسيا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن تقرير للاستخبارات الأمريكية، أن "المرض الغامض المعروف بمتلازمة هافانا لم يكن نتيجة أي خصم أجنبي".
ونقلت الصحيفة
عن مصدر مخابرات لم تسمه قوله إنه لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى أن قادة أجانب، بمن فيهم قادة روس، يعرفون أي شيء أو يصرحون بشن هجمات على أفراد أمريكيين يمكن أن تفسر الأعراض.
تتصارع الولايات المتحدة مع لغز "الحوادث الصحية الشاذة" لأكثر من خمس سنوات، والتي سجلها دبلوماسيون في كوبا لأول مرة ثم تكررت في أماكن أخرى من العالم، ولكن حتى الآن لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عنها.
شوهدت مظاهر "متلازمة هافانا" - الدوخة والغثيان والصداع ومشكلات السمع - لأول مرة لدى الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا في عامي 2016 و2017، وفي الصين في عام 2018. في وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام حالات مماثلة بين دبلوماسيين وضباط استخبارات وموظفين حكوميين أمريكيين آخرين في فيينا وأفريقيا وطاجيكستان وروسيا. ووفقًا لرئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، فقد عانى ما مجموعه عدة مئات من الأشخاص من "متلازمة هافانا".