https://sputnikarabic.ae/20230301/البرلمان-الفنلندي-يمرر-بالأغلبية-مشروع-قانون-بشأن-الانضمام-إلى-الناتو-1074179227.html
البرلمان الفنلندي يمرر بالأغلبية مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو
البرلمان الفنلندي يمرر بالأغلبية مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو
أعلن البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، تبنيه بالأغلبية مشروع قانون بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:04+0000
2023-03-01T13:04+0000
2023-03-01T13:04+0000
العالم
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وأظهر بث تلفزيوني لجلسة التصويت في البرلمان الفنلندي أن 184 نائبًا من أصل 200 نائب صوتوا لصالح تمرير مشروع قانون يسمح بانضمام البلاد إلى حلف "الناتو".كما تغيب 7 نواب عن جلسة التصويت، وامتنع نائب واحد عن التصويت.وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، قد أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو بحلول يوليو/ تموز المقبل، معتبرا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البرلمان الفنلندي يمرر بالأغلبية مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو
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أعلن البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، تبنيه بالأغلبية مشروع قانون بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأظهر بث تلفزيوني لجلسة التصويت في البرلمان الفنلندي أن 184 نائبًا من أصل 200 نائب صوتوا لصالح تمرير مشروع قانون يسمح بانضمام البلاد إلى حلف "الناتو".
كما تغيب 7 نواب عن جلسة التصويت، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، قد أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو بحلول يوليو/ تموز المقبل، معتبرا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف.