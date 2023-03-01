https://sputnikarabic.ae/20230301/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-التركي-يبحثان-تطبيع-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1074184488.html
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، مسألة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T14:53+0000
2023-03-01T14:53+0000
2023-03-01T14:53+0000
روسيا
التسوية السورية
سيرغي لافروف
مولود جاويش أوغلو
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موسكو-سبوتنيك. قالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت دراسة عدد من المشاكل الدولية بينها الوضع في سوريا. وتم إيلاء اهتمام خاص لجهود دول المنطقة الرامية إلى تطبيع العلاقات التركية -السورية، وتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي في سوريا".وبشأن صفقة الحبوب، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أنه يمكن تمديد اتفاق الحبوب إذا تم أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.وقالت الوزارة في بيان : "خلال مناقشة آفاق تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، أكد الجانب الروسي أن استمرار اتفاقية "الحزمة" الخاصة بالحبوب لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم الأخذ بالاعتبار مصالح المنتجين الروس للمنتجات الزراعية والأسمدة من حيث الوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, التسوية السورية, سيرغي لافروف, مولود جاويش أوغلو
روسيا, التسوية السورية, سيرغي لافروف, مولود جاويش أوغلو
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، مسألة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
موسكو-سبوتنيك. قالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت دراسة عدد من المشاكل الدولية بينها الوضع في سوريا. وتم إيلاء اهتمام خاص لجهود دول المنطقة الرامية إلى تطبيع العلاقات التركية -السورية، وتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي في سوريا".
وبشأن صفقة الحبوب، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أنه يمكن تمديد اتفاق الحبوب إذا تم أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فقد عقد الاجتماع في الأول من آذار/مارس، على هامش مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بما في ذلك إجراءات لمساعدة تركيا في إزالة تداعيات الزلزال.
وقالت الوزارة في بيان : "خلال مناقشة آفاق تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، أكد الجانب الروسي أن استمرار اتفاقية "الحزمة" الخاصة بالحبوب لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم الأخذ بالاعتبار مصالح المنتجين الروس للمنتجات الزراعية والأسمدة من حيث الوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية".