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https://sputnikarabic.ae/20230301/بركان-هائل-ينفث-الرماد-في-روسيا-بانتظار-الانفجار-فيديو-1074168246.html
بركان هائل ينفث الرماد في روسيا بانتظار "الانفجار"... فيديو
بركان هائل ينفث الرماد في روسيا بانتظار "الانفجار"... فيديو
بدأ بركان إيبيكو بنفث الرماد في روسيا لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل، حيث يتوقع الخبراء انفجار الصهارة البركانية قريبا من... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T09:48+0000
2023-03-01T09:48+0000
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وانتشر مشهد فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام مغامرون بالاقتراب من فوهة البركان، بهدف التقاط الصور التذكارية وإلقاء نظرة على المشهد المهيب للبركان.وينفث بركان إيبيكو لليوم الثالث كميات هائلة من الرماد والدخان فوق جزر الكوريل الروسية، ووفقا للخبراء، من المحتمل حدوث ثوران مرتفع جدا للحمم البركانية.اقرأ ايضا: علماء يحولون خلايا دماغية بشرية إلى حواسيب تعمل بشكل جماعي... صوراقرأ ايضا: طيار كاد يتسبب في كارثة بعدما أقلع بطائرته دون إذن
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نادي الفيديو, منوعات
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بركان هائل ينفث الرماد في روسيا بانتظار "الانفجار"... فيديو

09:48 GMT 01.03.2023
© Photo / Roscosmos/Sergej Rjazanskij / ثوران بركان "كليوتشيفسكايا سوبكا" في كامتشاتكا، روسيا
ثوران بركان كليوتشيفسكايا سوبكا في كامتشاتكا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Photo / Roscosmos/Sergej Rjazanskij /
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بدأ بركان إيبيكو بنفث الرماد في روسيا لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل، حيث يتوقع الخبراء انفجار الصهارة البركانية قريبا من قاع المخروط البركاني.
وانتشر مشهد فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام مغامرون بالاقتراب من فوهة البركان، بهدف التقاط الصور التذكارية وإلقاء نظرة على المشهد المهيب للبركان.

وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها كما تظهر مقاطع الفيديو.

وينفث بركان إيبيكو لليوم الثالث كميات هائلة من الرماد والدخان فوق جزر الكوريل الروسية، ووفقا للخبراء، من المحتمل حدوث ثوران مرتفع جدا للحمم البركانية.
اقرأ ايضا: علماء يحولون خلايا دماغية بشرية إلى حواسيب تعمل بشكل جماعي... صور
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