بوتين يفتتح أطول خط مترو دائري تحت الأرض في العالم... صور وفيديو
15:09 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 15:21 GMT 01.03.2023)
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورمحطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - كييفسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020
© Sputnik . Vladimir Pesnya/
دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.
وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في افتتاح "الخط الدائري الكبير" عن طريق تقنية الفيديو: "برعاية الرب.. اسمح بالانطلاق".
ونوه الرئيس الروسي خلال كلمته إلى أن مترو الأنفاق الجديد مشروع ضروري ومهم جدا بالنسبة لمدينة موسكو، وأن هذا الإنجاز نفذ بفضل الإدارة الناجحة لسلطات العاصمة.
© Photo / Zaha Hadid Architectsمشروع محطة مترو "كلينوفي بولفار" من شركة زها حديد أرخيتيكت للهندسة المعمارية
مشروع محطة مترو "كلينوفي بولفار" من شركة زها حديد أرخيتيكت للهندسة المعمارية
© Photo / Zaha Hadid Architects
وبين بوتين أن "الخط الدائري الكبير" الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا، أصبح أطول خط مترو متصل (حلقة) تحت الأرض في العالم.
ركاب في محطة مترو "تسي إس كا"، موسكو 2019
© Sputnik . Sergey Pyatakov //
"من حيث طوله، أصبح خط الخط الدائري الكبير، الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا أكبر حلقة مترو أنفاق في العالم، متجاوزا بذلك (حلقة مترو) أصدقائنا في الصين".
19 فبراير 2022, 16:58 GMT
وبدورها، أعلنت سلطات موسكو، أن الدخول إلى المترو عبر محطات "الخط الدائري الكبير" المنتشرة على طول الخط، سيكون مجانا لمدة 5 أيام، وذلك بمناسبة افتتاح الخط الجديد، الذي لقب بالقلب الثاني النابض للعاصمة الروسية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov"ليلة الباليه" في مترو أنفاق موسكو بمحطة دوستويفسكي
"ليلة الباليه" في مترو أنفاق موسكو بمحطة دوستويفسكي
© Sputnik . Evgeny Biyatov
ويضم "الخط الدائري الكبير" 31 محطة بطول 70 كيلومترا وسيساعد بتقليص وقت الرحلة حوالي 35 - 45 دقيقة، داخل مسارات المترو الأفقية التي تسمح بتبديل المسارات، ويساهم بتقديم خدمات النقل لـ34 منطقة في موسكو.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyعرض الزي الجديد لموظفي مترو أنفاق موسكو بمحطة "كوتيلنيكي"
عرض الزي الجديد لموظفي مترو أنفاق موسكو بمحطة "كوتيلنيكي"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
يذكر أن شبكة مترو أنفاق موسكو، افتَتحت منذ عام 2011، محطات جديدة بلغ عددها 69 محطة.