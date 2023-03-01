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https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-يؤكد-إغلاق-الملفات-الخلافية-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1074166224.html
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده أغلقت الملفات الخلافية مع وكالة الطاقة الذرية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T08:57+0000
2023-03-01T08:57+0000
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وأضاف إسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن "وفود الوكالة التي زارت طهران أخيرا أغلقت ملف عدم التطابق بين أجهزة الطرد ووجود ذرات مخصبة بنسب عالية".وأكد أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، لافتا إلى أن الوكالة "أكّدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير".وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%".وفي وقت سابق أكد كولن كال، وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، خلال جلسة بمجلس النواب، أن "إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما، بانخفاض عن مدة العام الذي كان من المقدر أن تستغرقه لتحقيق ذلك عندما كان الاتفاق النووي لعام 2015 ساريا".وأضاف:وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير فصلي سري، أنها رصدت جزئيات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 83.7% في إيران، وهي أقل بقليل من الـ 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية.وأوضح التقرير، أن مفتشين تابعين لها عثروا على الجزئيات المخصبة في موقع "فوردو" النووي السري الواقع تحت الأرض.وقد يجدد التقرير الفصلي السري الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء بالوكالة التوترات بين إيران والغرب بشأن برنامجها.وقالت الوكالة إن "المناقشات متواصلة" لتحديد أصل هذه الجزئيات، بحسب وكالة "فرانس برس".وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
https://sputnikarabic.ae/20230228/إيران-تحذر-من-أي-قرار-غير-حكيم-لمجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-اجتماعه-المقبل-1074139871.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/الطاقة-الذرية-الإيرانية-ترد-مجددا-على-مزاعم-الوكالة-الدولية-بشأن-تخصيب-اليورانيوم-1073908193.html
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إيران, أخبار إيران, الملف النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الملف النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

08:57 GMT 01.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi,Fileالمفاعل النووي الإيراني
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi,File
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده أغلقت الملفات الخلافية مع وكالة الطاقة الذرية.
وأضاف إسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن "وفود الوكالة التي زارت طهران أخيرا أغلقت ملف عدم التطابق بين أجهزة الطرد ووجود ذرات مخصبة بنسب عالية".
وأكد أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، لافتا إلى أن الوكالة "أكّدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
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أمس, 13:48 GMT
وفي وقت سابق أكد كولن كال، وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، خلال جلسة بمجلس النواب، أن "إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما، بانخفاض عن مدة العام الذي كان من المقدر أن تستغرقه لتحقيق ذلك عندما كان الاتفاق النووي لعام 2015 ساريا".
وأضاف:
"أعتقد أنه لا يزال هناك رأي مفاده أنه إذا كان بإمكانك حل هذه المشكلة دبلوماسيا وإعادة القيود على برنامجهم النووي، فهذا أفضل من الخيارات الأخرى. لكن في الوقت الحالي، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة مجمدة".
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير فصلي سري، أنها رصدت جزئيات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 83.7% في إيران، وهي أقل بقليل من الـ 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية.
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
"الطاقة الذرية" الإيرانية ترد مجددا على مزاعم الوكالة الدولية بشأن تخصيب اليورانيوم
23 فبراير, 08:24 GMT
وأوضح التقرير، أن مفتشين تابعين لها عثروا على الجزئيات المخصبة في موقع "فوردو" النووي السري الواقع تحت الأرض.
وقد يجدد التقرير الفصلي السري الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء بالوكالة التوترات بين إيران والغرب بشأن برنامجها.
وقالت الوكالة إن "المناقشات متواصلة" لتحديد أصل هذه الجزئيات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
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