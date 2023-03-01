https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-يؤكد-إغلاق-الملفات-الخلافية-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1074166224.html

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده أغلقت الملفات الخلافية مع وكالة الطاقة الذرية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T08:57+0000

2023-03-01T08:57+0000

2023-03-01T08:57+0000

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وأضاف إسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن "وفود الوكالة التي زارت طهران أخيرا أغلقت ملف عدم التطابق بين أجهزة الطرد ووجود ذرات مخصبة بنسب عالية".وأكد أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، لافتا إلى أن الوكالة "أكّدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير".وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%".وفي وقت سابق أكد كولن كال، وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، خلال جلسة بمجلس النواب، أن "إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما، بانخفاض عن مدة العام الذي كان من المقدر أن تستغرقه لتحقيق ذلك عندما كان الاتفاق النووي لعام 2015 ساريا".وأضاف:وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير فصلي سري، أنها رصدت جزئيات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 83.7% في إيران، وهي أقل بقليل من الـ 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية.وأوضح التقرير، أن مفتشين تابعين لها عثروا على الجزئيات المخصبة في موقع "فوردو" النووي السري الواقع تحت الأرض.وقد يجدد التقرير الفصلي السري الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء بالوكالة التوترات بين إيران والغرب بشأن برنامجها.وقالت الوكالة إن "المناقشات متواصلة" لتحديد أصل هذه الجزئيات، بحسب وكالة "فرانس برس".وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".

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https://sputnikarabic.ae/20230223/الطاقة-الذرية-الإيرانية-ترد-مجددا-على-مزاعم-الوكالة-الدولية-بشأن-تخصيب-اليورانيوم-1073908193.html

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