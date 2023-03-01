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https://sputnikarabic.ae/20230301/طائرة-دون-طيار-روسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1074179316.html
طائرة دون طيار روسية تدمر مركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية
طائرة دون طيار روسية تدمر مركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية
دمرت أحدث طائرة دون طيار "إينوخوديتس" التابعة للقوات الجوية الروسية مركز قيادة ومراقبة لكتيبة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:10+0000
2023-03-01T13:10+0000
رصد عسكري
طائرة بدون طيار
القوات الروسية
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وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية، الطائرة وهي تصيب الهدف بقذيفة جوية موجهة.تشارك المسيرات غير المأهولة "طائرات دون طيار" في العملية العسكرية الخاصة لإجراء الاستطلاع وتصحيح الضربات وكذلك الاستخدام القتالي للأسلحة ضد الأهداف.
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رصد عسكري, طائرة بدون طيار, القوات الروسية
رصد عسكري, طائرة بدون طيار, القوات الروسية

طائرة دون طيار روسية تدمر مركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية

13:10 GMT 01.03.2023
© Sputnik /  / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة بدون طيار
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik /
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دمرت أحدث طائرة دون طيار "إينوخوديتس" التابعة للقوات الجوية الروسية مركز قيادة ومراقبة لكتيبة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية، الطائرة وهي تصيب الهدف بقذيفة جوية موجهة.
تشارك المسيرات غير المأهولة "طائرات دون طيار" في العملية العسكرية الخاصة لإجراء الاستطلاع وتصحيح الضربات وكذلك الاستخدام القتالي للأسلحة ضد الأهداف.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
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