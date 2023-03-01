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https://sputnikarabic.ae/20230301/غرانات-طائرات-مسيرة-روسية-متعددة-المهام-1074173385.html
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الـ "درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات". 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:02+0000
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وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام

11:02 GMT 01.03.2023
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تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الـ "درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات".
غرانات... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي
وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
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