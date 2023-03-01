https://sputnikarabic.ae/20230301/غرانات-طائرات-مسيرة-روسية-متعددة-المهام-1074173385.html
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الـ "درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات". 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:02+0000
2023-03-01T11:02+0000
2023-03-01T11:02+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
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تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الـ "درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات".
وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4".