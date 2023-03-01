لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتاجر المركزية بالدولار الأمريكي... صور
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان، اليوم الأربعاء، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام.
وتم تسعير السلع على أرفف المتاجر بالدولار الأمريكي واستحداث شاشة تنقل سعر الصرف في السوق الموازي وعلى المواطن اللبناني حرية الاختيار ما بين الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية.
وتحدثت "سبوتنيك" مع بعض المواطنين حول مدى جدوى القرار وتأثيره عليهم، حيث اعتبر البعض أن "لبنان بلد عربي والليرة اللبنانية هي العملة الرسمية والحل هو بدعمها ووقف الانهيار والتدهور".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
واعتبرت احدى المواطنات إنه" للأسف دولرة الأسعار في المتاجر المركزية اليوم هي ليست في صالح المستهلك، ودائما ما تكون لصالح التجار، على الرغم من أن القانون اللبناني يمنع عرض الأسعار إلا بالليرة اللبنانية".
وتابعت "للأسف وزير الاقتصاد مع بعض النواب في اللجان قرروا دولرة الأسعار، غير صحيح أن التسعير بالدولار يوقف ارتفاع الأسعار ويمنع الغش لأن الاقتصاد اللبناني حر، وصاحب السوبرماركت يعرض سعر السلع وأنا كمستهلكه أمام خيارين إما القبول وإما الرفض، لا يوجد أي رادع للتاجر من تغيير الأسعار وبإمكانه التحجج بارتفاع الأسعار عالميا لرفع سعر السلع".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضافت "يوجد غياب رقابي من قبل وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لمقارنة الفروقات بين متجر وآخر، كل هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار والمتاجر الصغرى لن تستطيع مواجهة المتجر الكبرى، والضربة دائما موجهة للمستهلك اللبناني لمصلحة التجار لأنه في ظل هذا الاقتصاد يستطيع التلاعب دائما ولا يوجد ما يجبره على الالتزام بأسعار محددة".
وكان قد أعتبر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين، إن "قرار التسعير بالدولار لم يتخذ بشكل عشوائي بل بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية وخبراء اعتبروا أن حسنات هذا القرار في هذه المرحلة أكثر من سيئاته، مشددا على أن القرار قابل للتعديل في حال وجود أي تداعيات سلبية على المواطن".
وقال إن العملة اللبنانية كانت مقنعة واستغلت واستهلكت بسبب السياسات المالية المتبعة التي بنيت على استيراد أكثر من 90 المئة من البضائع التي يستهلكها المواطن في كل المجالات، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا في الأسواق، فيما تقوم الوزارة بالمراقبة وفقا للإمكانيات المتاحة.
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد أن "دولرة الأسعار لا تعني إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، والخيار سيكون متروكا له للدفع بالدولار أو بالليرة وفقا لسعر صرف الدولار المعلن على باب السوبر ماركت".