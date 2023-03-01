https://sputnikarabic.ae/20230301/لبنان-يبدأ-تسعير-السلع-والمنتجات-في-المتاجر-المركزية-بالدولار-الأمريكي-صور-1074188003.html

لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتاجر المركزية بالدولار الأمريكي... صور

لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتاجر المركزية بالدولار الأمريكي... صور

انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان، اليوم الأربعاء، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T15:23+0000

2023-03-01T15:23+0000

2023-03-01T15:23+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

ارتفاع الأسعار

سعر الدولار اليوم

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وتم تسعير السلع على أرفف المتاجر بالدولار الأمريكي واستحداث شاشة تنقل سعر الصرف في السوق الموازي وعلى المواطن اللبناني حرية الاختيار ما بين الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية.وتحدثت "سبوتنيك" مع بعض المواطنين حول مدى جدوى القرار وتأثيره عليهم، حيث اعتبر البعض أن "لبنان بلد عربي والليرة اللبنانية هي العملة الرسمية والحل هو بدعمها ووقف الانهيار والتدهور".واعتبرت احدى المواطنات إنه" للأسف دولرة الأسعار في المتاجر المركزية اليوم هي ليست في صالح المستهلك، ودائما ما تكون لصالح التجار، على الرغم من أن القانون اللبناني يمنع عرض الأسعار إلا بالليرة اللبنانية".وأضافت "يوجد غياب رقابي من قبل وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لمقارنة الفروقات بين متجر وآخر، كل هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار والمتاجر الصغرى لن تستطيع مواجهة المتجر الكبرى، والضربة دائما موجهة للمستهلك اللبناني لمصلحة التجار لأنه في ظل هذا الاقتصاد يستطيع التلاعب دائما ولا يوجد ما يجبره على الالتزام بأسعار محددة".وكان قد أعتبر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين، إن "قرار التسعير بالدولار لم يتخذ بشكل عشوائي بل بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية وخبراء اعتبروا أن حسنات هذا القرار في هذه المرحلة أكثر من سيئاته، مشددا على أن القرار قابل للتعديل في حال وجود أي تداعيات سلبية على المواطن".وأكد أن "دولرة الأسعار لا تعني إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، والخيار سيكون متروكا له للدفع بالدولار أو بالليرة وفقا لسعر صرف الدولار المعلن على باب السوبر ماركت".

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