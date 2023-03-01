عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/لبنان-يبدأ-تسعير-السلع-والمنتجات-في-المتاجر-المركزية-بالدولار-الأمريكي-صور-1074188003.html
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتاجر المركزية بالدولار الأمريكي... صور
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتاجر المركزية بالدولار الأمريكي... صور
انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان، اليوم الأربعاء، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:23+0000
2023-03-01T15:23+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
ارتفاع الأسعار
سعر الدولار اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/01/1074187143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6af266dfa0898f5c5110ef319cfefd93.jpg
وتم تسعير السلع على أرفف المتاجر بالدولار الأمريكي واستحداث شاشة تنقل سعر الصرف في السوق الموازي وعلى المواطن اللبناني حرية الاختيار ما بين الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية.وتحدثت "سبوتنيك" مع بعض المواطنين حول مدى جدوى القرار وتأثيره عليهم، حيث اعتبر البعض أن "لبنان بلد عربي والليرة اللبنانية هي العملة الرسمية والحل هو بدعمها ووقف الانهيار والتدهور".واعتبرت احدى المواطنات إنه" للأسف دولرة الأسعار في المتاجر المركزية اليوم هي ليست في صالح المستهلك، ودائما ما تكون لصالح التجار، على الرغم من أن القانون اللبناني يمنع عرض الأسعار إلا بالليرة اللبنانية".وأضافت "يوجد غياب رقابي من قبل وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لمقارنة الفروقات بين متجر وآخر، كل هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار والمتاجر الصغرى لن تستطيع مواجهة المتجر الكبرى، والضربة دائما موجهة للمستهلك اللبناني لمصلحة التجار لأنه في ظل هذا الاقتصاد يستطيع التلاعب دائما ولا يوجد ما يجبره على الالتزام بأسعار محددة".وكان قد أعتبر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين، إن "قرار التسعير بالدولار لم يتخذ بشكل عشوائي بل بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية وخبراء اعتبروا أن حسنات هذا القرار في هذه المرحلة أكثر من سيئاته، مشددا على أن القرار قابل للتعديل في حال وجود أي تداعيات سلبية على المواطن".وأكد أن "دولرة الأسعار لا تعني إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، والخيار سيكون متروكا له للدفع بالدولار أو بالليرة وفقا لسعر صرف الدولار المعلن على باب السوبر ماركت".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/01/1074187143_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69ed3a8f71f669afe7a979455667d05a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, ارتفاع الأسعار, سعر الدولار اليوم
تقارير سبوتنيك, لبنان, ارتفاع الأسعار, سعر الدولار اليوم

لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتاجر المركزية بالدولار الأمريكي... صور

15:23 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان، اليوم الأربعاء، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام.
وتم تسعير السلع على أرفف المتاجر بالدولار الأمريكي واستحداث شاشة تنقل سعر الصرف في السوق الموازي وعلى المواطن اللبناني حرية الاختيار ما بين الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية.
وتحدثت "سبوتنيك" مع بعض المواطنين حول مدى جدوى القرار وتأثيره عليهم، حيث اعتبر البعض أن "لبنان بلد عربي والليرة اللبنانية هي العملة الرسمية والحل هو بدعمها ووقف الانهيار والتدهور".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
واعتبرت احدى المواطنات إنه" للأسف دولرة الأسعار في المتاجر المركزية اليوم هي ليست في صالح المستهلك، ودائما ما تكون لصالح التجار، على الرغم من أن القانون اللبناني يمنع عرض الأسعار إلا بالليرة اللبنانية".
وتابعت "للأسف وزير الاقتصاد مع بعض النواب في اللجان قرروا دولرة الأسعار، غير صحيح أن التسعير بالدولار يوقف ارتفاع الأسعار ويمنع الغش لأن الاقتصاد اللبناني حر، وصاحب السوبرماركت يعرض سعر السلع وأنا كمستهلكه أمام خيارين إما القبول وإما الرفض، لا يوجد أي رادع للتاجر من تغيير الأسعار وبإمكانه التحجج بارتفاع الأسعار عالميا لرفع سعر السلع".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضافت "يوجد غياب رقابي من قبل وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لمقارنة الفروقات بين متجر وآخر، كل هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار والمتاجر الصغرى لن تستطيع مواجهة المتجر الكبرى، والضربة دائما موجهة للمستهلك اللبناني لمصلحة التجار لأنه في ظل هذا الاقتصاد يستطيع التلاعب دائما ولا يوجد ما يجبره على الالتزام بأسعار محددة".
وكان قد أعتبر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين، إن "قرار التسعير بالدولار لم يتخذ بشكل عشوائي بل بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية وخبراء اعتبروا أن حسنات هذا القرار في هذه المرحلة أكثر من سيئاته، مشددا على أن القرار قابل للتعديل في حال وجود أي تداعيات سلبية على المواطن".

وقال إن العملة اللبنانية كانت مقنعة واستغلت واستهلكت بسبب السياسات المالية المتبعة التي بنيت على استيراد أكثر من 90 المئة من البضائع التي يستهلكها المواطن في كل المجالات، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا في الأسواق، فيما تقوم الوزارة بالمراقبة وفقا للإمكانيات المتاحة.

© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
لبنان يبدأ تسعير السلع والمنتجات في المتجر المركزية بالدولار الأمريكي
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد أن "دولرة الأسعار لا تعني إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، والخيار سيكون متروكا له للدفع بالدولار أو بالليرة وفقا لسعر صرف الدولار المعلن على باب السوبر ماركت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала