https://sputnikarabic.ae/20230301/مقتل-مسؤول-أمني-في-وحدات-حماية-سنجار-إثر-قصف-بطائرة-تركية-مسيرة-شمالي-العراق-1074174064.html
مقتل مسؤول أمني في "وحدات حماية سنجار" إثر قصف بطائرة تركية مسيرة شمالي العراق
مقتل مسؤول أمني في "وحدات حماية سنجار" إثر قصف بطائرة تركية مسيرة شمالي العراق
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول أمني في قوات وحدات حماية سنجار "يبشه" وأحد حراسه إثر قصف نفّذ عبر طائرة مسيرة... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:15+0000
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بغداد– سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان فانه في الساعة 12:00 من منتصف ظهر اليوم استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة مسؤول أمني في قوات يبشه بقضاء سنجار".وأضاف أن "القصف تسبب بمقتل المسؤول الأمني وأحد حراسه".وتنظيم "يبشه"، أو ما يسمى (وحدات حماية سنجار) هو أحد الأجنحة العسكرية لحزب العمال الكردستاني.كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، الاثنين، مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني خلال قصف تركي في قضاء سنجار.وذكر الجهاز، في بيان: "في الساعة 12:10 استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة لمسلحي (يبشه) في مجمع (خانسور) التابع لقضاء سنجار، وتسبب القصف بمقتل قائد واثنين من عناصر الحزب".
https://sputnikarabic.ae/20221203/تركيا-تقصف-بالمدفعية-الثقيلة-والدبابات-مواقع-قسد-شرقي-سوريا-1070813363.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل مسؤول أمني في "وحدات حماية سنجار" إثر قصف بطائرة تركية مسيرة شمالي العراق
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول أمني في قوات وحدات حماية سنجار "يبشه" وأحد حراسه إثر قصف نفّذ عبر طائرة مسيرة تركية في قضاء سنجار شمالي البلاد.
بغداد– سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان فانه في الساعة 12:00 من منتصف ظهر اليوم استهدفت طائرة مسيرة تركية
سيارة مسؤول أمني في قوات يبشه بقضاء سنجار".
وأضاف أن "القصف تسبب بمقتل المسؤول الأمني وأحد حراسه".
وتنظيم "يبشه"، أو ما يسمى (وحدات حماية سنجار) هو أحد الأجنحة العسكرية
لحزب العمال الكردستاني.
كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، الاثنين، مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني خلال قصف تركي
في قضاء سنجار.
وذكر الجهاز، في بيان: "في الساعة 12:10 استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة لمسلحي (يبشه) في مجمع (خانسور) التابع لقضاء سنجار، وتسبب القصف بمقتل قائد واثنين من عناصر الحزب".