https://sputnikarabic.ae/20230302/ألمانيا-تطالب-الصين-بالضغط-على-روسيا-لسحب-قواتها-وعدم-تسليمها-أي-أسلحة-1074242495.html

ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة

ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة

حث المستشار الألماني أولاف شولتس، الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلا من ذلك بممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T19:33+0000

2023-03-02T19:33+0000

2023-03-02T19:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

الصين

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069835075_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_cad8fc62549e799ed8513541028975d5.jpg

وحسب وكالة "دويتش فيله"، جاء ذلك في خطاب شولتس أمام البرلمان، اليوم الخميس.وقال شولتس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة العملية العسكرية الروسية، لكنه رحب بجهود الصين لخفض تصعيد التوتر النووي.وتابع المستشار الألماني "روسيا لا تزال تعول على نصر عسكري، ولكن هذا لن يحدث، لأننا وشركاءنا سنواصل دعم أوكرانيا".يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.كما حذرت روسيا، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html

أخبار ألمانيا

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار