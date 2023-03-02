https://sputnikarabic.ae/20230302/ألمانيا-تطالب-الصين-بالضغط-على-روسيا-لسحب-قواتها-وعدم-تسليمها-أي-أسلحة-1074242495.html
ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة
ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة
حث المستشار الألماني أولاف شولتس، الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلا من ذلك بممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T19:33+0000
2023-03-02T19:33+0000
2023-03-02T19:33+0000
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وحسب وكالة "دويتش فيله"، جاء ذلك في خطاب شولتس أمام البرلمان، اليوم الخميس.وقال شولتس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة العملية العسكرية الروسية، لكنه رحب بجهود الصين لخفض تصعيد التوتر النووي.وتابع المستشار الألماني "روسيا لا تزال تعول على نصر عسكري، ولكن هذا لن يحدث، لأننا وشركاءنا سنواصل دعم أوكرانيا".يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.كما حذرت روسيا، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار ألمانيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة
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حث المستشار الألماني أولاف شولتس، الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلا من ذلك بممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها.
وحسب وكالة "دويتش فيله"، جاء ذلك في خطاب شولتس أمام البرلمان، اليوم الخميس.
وقال
شولتس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة العملية العسكرية الروسية، لكنه رحب بجهود الصين لخفض تصعيد التوتر النووي.
وأضاف "رسالتي لبكين واضحة.. استغلوا نفوذكم لدى موسكو للحث على سحب القوات الروسية... ولا تسلموا أي أسلحة لروسيا".
وتابع المستشار الألماني "روسيا لا تزال تعول على نصر عسكري، ولكن هذا لن يحدث، لأننا وشركاءنا سنواصل دعم أوكرانيا".
يذكر أن روسيا
تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية
.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
كما حذرت روسيا، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.