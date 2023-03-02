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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/ألمانيا-تطالب-الصين-بالضغط-على-روسيا-لسحب-قواتها-وعدم-تسليمها-أي-أسلحة-1074242495.html
ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة
ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة
حث المستشار الألماني أولاف شولتس، الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلا من ذلك بممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T19:33+0000
2023-03-02T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسب وكالة "دويتش فيله"، جاء ذلك في خطاب شولتس أمام البرلمان، اليوم الخميس.وقال شولتس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة العملية العسكرية الروسية، لكنه رحب بجهود الصين لخفض تصعيد التوتر النووي.وتابع المستشار الألماني "روسيا لا تزال تعول على نصر عسكري، ولكن هذا لن يحدث، لأننا وشركاءنا سنواصل دعم أوكرانيا".يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.كما حذرت روسيا، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار ألمانيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ألمانيا تطالب الصين بالضغط على روسيا "لسحب قواتها" وعدم تسليمها أي أسلحة

19:33 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / KAY NIETFELDالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / KAY NIETFELD
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حث المستشار الألماني أولاف شولتس، الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلا من ذلك بممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها.
وحسب وكالة "دويتش فيله"، جاء ذلك في خطاب شولتس أمام البرلمان، اليوم الخميس.
وقال شولتس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة العملية العسكرية الروسية، لكنه رحب بجهود الصين لخفض تصعيد التوتر النووي.
وأضاف "رسالتي لبكين واضحة.. استغلوا نفوذكم لدى موسكو للحث على سحب القوات الروسية... ولا تسلموا أي أسلحة لروسيا".
وتابع المستشار الألماني "روسيا لا تزال تعول على نصر عسكري، ولكن هذا لن يحدث، لأننا وشركاءنا سنواصل دعم أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
21 فبراير, 09:31 GMT
يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
كما حذرت روسيا، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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