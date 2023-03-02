https://sputnikarabic.ae/20230302/أمريكا-العودة-للمفاوضات-النووية-مع-إيران-غير-مطروحة-حاليا-1074244822.html

أمريكا: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليا

أمريكا: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليا

أعلن البيت الأبيض أن فكرة العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة في الوقت الحالي. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T21:13+0000

2023-03-02T21:13+0000

2023-03-02T21:14+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073628856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_f1b417c5005c4c0484dfded46e02914e.jpg

وقال البيت الأبيض في تصريحات لقناة "العربية/ الحدث" إن واشنطن لا تستطيع تأكيد أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 84%.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عثورها على جزيئات من اليورانيوم تم تخصيبها بنسبة 83.7%، وهو مستوى أي أقل بقليل من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج قنبلة نووية في منشأة فوردو الإيرانية.وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-تسييس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشوه-مهنيتها-وهدفنا-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-1073821282.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار