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https://sputnikarabic.ae/20230302/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-6-شركات-و20-سفينة-لعلاقتها-بإيران-1074245475.html
أمريكا تفرض عقوبات على 6 شركات و20 سفينة لعلاقتها بإيران
أمريكا تفرض عقوبات على 6 شركات و20 سفينة لعلاقتها بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على 6 شركات، و20 سفينة، لعلاقاتها بإيران. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T21:45+0000
2023-03-02T21:45+0000
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وقالت "الخزانة الأمريكية"، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على 6 شركات مقرها في إيران والإمارات والصين وفيتنام، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". كما وضع المكتب، 20 سفينة على قائمة عقوباته، للأسباب نفسها.في سياق متصل، كتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر": "اليوم حددنا 6 كيانات و20 سفينة كممتلكات محظورة، وسنواصل فرض عقوباتنا على إيران". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف مسؤولين رسميين بجانب أعضاء بمؤسسة تابعة للحرس الثوري.وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها إلى "فرض عقوبات ضد المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، بجانب نائب وزير الاستخبارات، و4 قادة في الحرس الثوري، بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان".
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تفرض عقوبات على 6 شركات و20 سفينة لعلاقتها بإيران

21:45 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS / وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
وزارة الخزانة الأمريكية
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS /
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على 6 شركات، و20 سفينة، لعلاقاتها بإيران.
وقالت "الخزانة الأمريكية"، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على 6 شركات مقرها في إيران والإمارات والصين وفيتنام، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
كما وضع المكتب، 20 سفينة على قائمة عقوباته، للأسباب نفسها.
في سياق متصل، كتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر": "اليوم حددنا 6 كيانات و20 سفينة كممتلكات محظورة، وسنواصل فرض عقوباتنا على إيران".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف مسؤولين رسميين بجانب أعضاء بمؤسسة تابعة للحرس الثوري.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها إلى "فرض عقوبات ضد المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، بجانب نائب وزير الاستخبارات، و4 قادة في الحرس الثوري، بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان".
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