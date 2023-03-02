إسرائيل تطالب البرازيل بطرد سفينتين حربيتين إيرانيتين من ميناء ريو دي جانيرو
© AP Photo / Mahdi Marizadسفينة إيرانية
© AP Photo / Mahdi Marizad
استنكرت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين في ريو دي جانيرو؛ وحثت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على الطلب من السفينتين مغادرة الميناء.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات في بيان: "نستنكر قرار البرازيل السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو".
وأضاف "هذا تطور خطير"؛ لافتا إلى أن الوقت لم يفت بعد لإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء.
وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو، في الفترة ما بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار الجاري.
وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو، في الفترة ما بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار الجاري.
8 فبراير, 08:44 GMT
ودعا السناتور الجمهوري تيد كروز، أمس الأربعاء، إلى فرض عقوبات على البرازيل، على خلفية السماح برسو السفينتين، واصفا إياه بـ "تهديد مباشر لسلامة الأمريكيين وأمنهم".
وقال في بيان، "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملزمة بفرض عقوبات وإعادة تقييم تعاون البرازيل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإعادة النظر فيما إذا كانت تقوم بإجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في موانئها".
يذكر أن الرئيس البرازيلي سعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خلال فترة رئاسته السابقة؛ حيث زار طهران عام 2010، والتقى الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد.
وقال في بيان، "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملزمة بفرض عقوبات وإعادة تقييم تعاون البرازيل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإعادة النظر فيما إذا كانت تقوم بإجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في موانئها".
يذكر أن الرئيس البرازيلي سعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خلال فترة رئاسته السابقة؛ حيث زار طهران عام 2010، والتقى الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد.