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https://sputnikarabic.ae/20230302/إسرائيل-تطالب-البرازيل-بطرد-سفينتين-حربيتين-إيرانيتين-من-ميناء-ريو-دي-جانيرو-1074235705.html
إسرائيل تطالب البرازيل بطرد سفينتين حربيتين إيرانيتين من ميناء ريو دي جانيرو
إسرائيل تطالب البرازيل بطرد سفينتين حربيتين إيرانيتين من ميناء ريو دي جانيرو
استنكرت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين في ريو دي جانيرو؛ وحثت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على الطلب من... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T15:57+0000
2023-03-02T15:57+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات في بيان: "نستنكر قرار البرازيل السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو".وأضاف "هذا تطور خطير"؛ لافتا إلى أن الوقت لم يفت بعد لإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء.وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو، في الفترة ما بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار الجاري.ودعا السناتور الجمهوري تيد كروز، أمس الأربعاء، إلى فرض عقوبات على البرازيل، على خلفية السماح برسو السفينتين، واصفا إياه بـ "تهديد مباشر لسلامة الأمريكيين وأمنهم".وقال في بيان، "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملزمة بفرض عقوبات وإعادة تقييم تعاون البرازيل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإعادة النظر فيما إذا كانت تقوم بإجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في موانئها".يذكر أن الرئيس البرازيلي سعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خلال فترة رئاسته السابقة؛ حيث زار طهران عام 2010، والتقى الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار البرازيل , إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار البرازيل , إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسرائيل تطالب البرازيل بطرد سفينتين حربيتين إيرانيتين من ميناء ريو دي جانيرو

15:57 GMT 02.03.2023
© AP Photo / Mahdi Marizadسفينة إيرانية
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Mahdi Marizad
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استنكرت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين في ريو دي جانيرو؛ وحثت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على الطلب من السفينتين مغادرة الميناء.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات في بيان: "نستنكر قرار البرازيل السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو".
وأضاف "هذا تطور خطير"؛ لافتا إلى أن الوقت لم يفت بعد لإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء.

وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو، في الفترة ما بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار الجاري.
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ودعا السناتور الجمهوري تيد كروز، أمس الأربعاء، إلى فرض عقوبات على البرازيل، على خلفية السماح برسو السفينتين، واصفا إياه بـ "تهديد مباشر لسلامة الأمريكيين وأمنهم".

وقال في بيان، "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملزمة بفرض عقوبات وإعادة تقييم تعاون البرازيل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإعادة النظر فيما إذا كانت تقوم بإجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في موانئها".

يذكر أن الرئيس البرازيلي سعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خلال فترة رئاسته السابقة؛ حيث زار طهران عام 2010، والتقى الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد.
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