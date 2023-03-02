https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-الغرب-يدفن-بلا-خجل-الحزمة-الإنسانية-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-1074243032.html

الخارجية الروسية: الغرب "يدفن" بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة

الخارجية الروسية: الغرب "يدفن" بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة

صرّحت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على اتفاقيات إسطنبول بشأن الغذاء والأسمدة، بأن الغرب "يدفن" بلا خجل المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T20:19+0000

2023-03-02T20:19+0000

2023-03-02T20:19+0000

روسيا

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وكتبت وزارة الخارجية الروسية في موقعها على الإنترنت: "نحن مضطرون إلى القول إن حزمة الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريش والموقعة في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز 2022 لا تعمل، المشكلة الرئيسية هي التخريب من قبل الدول الغربية لتنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، ومن الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون باحتياجات الدول المحتاجة أو جهود الأمم المتحدة، التي طالما حاولوا بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية".وتابع اليبان: "حصة الأسد من إمدادات الحبوب من أوكرانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا، وليس إلى أفقر الدول، ويتم إعاقة الصادرات الزراعية الروسية بشكل علني، بغض النظر عن الطريقة التي يقنع بها الأوروبيون والأمريكيون الجميع".يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

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