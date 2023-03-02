https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-بلينكن-طلب-في-نيودلهي-التواصل-مع-لافروف-1074221926.html
الخارجية الروسية: بلينكن طلب في نيودلهي التواصل مع لافروف
الخارجية الروسية: بلينكن طلب في نيودلهي التواصل مع لافروف
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، طلب الاتصال بوزير... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T11:59+0000
2023-03-02T11:59+0000
2023-03-02T12:18+0000
العالم
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وقالت: "بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. تحدث سيرغي فيكتوروفيتش لفترة قصيرة معه في إطار قمة العشرين. لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما إلى ذلك".وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة ستارت والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.ولم يعلق المصدر الأمريكي على رد فعل الوزير الروسي بعد المحادثة.المحادثة القصيرة العابرة بين لافروف وبلينكن هي أول اتصال شخصي بينهما منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي. في الوقت نفسه، في يوليو /تموزمن العام الماضي، تحدث لافروف وبلينكن عبر الهاتف لأول مرة بعد انقطاع طويل.
https://sputnikarabic.ae/20220119/الخارجية-الروسية-تؤكد-التحضيرات-لعقد-لقاء-بين-لافروف-وبلينكين-يوم-21-يناير-في-جنيف-1056520808.html
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العالم
الخارجية الروسية: بلينكن طلب في نيودلهي التواصل مع لافروف
11:59 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدثا لفترة وجيزة.
وقالت: "بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. تحدث سيرغي فيكتوروفيتش لفترة قصيرة معه في إطار قمة العشرين. لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما إلى ذلك".
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة ستارت والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.
ولم يعلق المصدر الأمريكي على رد فعل الوزير الروسي بعد المحادثة.
المحادثة القصيرة العابرة بين لافروف وبلينكن هي أول اتصال شخصي بينهما منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي. في الوقت نفسه، في يوليو /تموزمن العام الماضي، تحدث لافروف وبلينكن عبر الهاتف لأول مرة بعد انقطاع طويل.